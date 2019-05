Dakar, 8 mai (APS) - Le footballeur international sénégalais Diawandou Diagne, évoluant au Kas Eupen, en Belgique, s’est dit prêt à répondre de nouveau à l’appel de la sélection nationale bien qu’ils juge mince ses chances de figurer sur la liste des 23 joueurs devant défendre les couleurs du Sénégal à la prochaine Coupe d’Afrique des nations, prévue du 21 juin au 19 juillet en Egypte.



"Dans la vie, il faut être réaliste et franc, j’aimerais bien jouer la CAN comme tout footballeur mais mes chances sont minces parce que je n’ai pas beaucoup joué cette saison", a dit l’ancien pensionnaire de l’académie Aspire, dans un entretien avec l’APS.



Diawandou Diagne, qui a connu sa première sélection internationale en mai 2014 avec les A après avoir joué en sélection U17 en 2010-2011, dit être prêt à revenir si le staff de l’équipe nationale fait appel à lui.



"Comme tout compétiteur, je pense à la sélection évidemment et à la prochaine CAN mais je suis réaliste", a-t-il expliqué, soulignant que la décision finale appartient au sélectionneur des Lions.



Appelé plusieurs fois en sélection nationale, Diawandou Diagne, qui évolue désormais à un poste de milieu de terrain depuis son passage dans l’équipe B du FC Barcelone (2014-2015), estime que son objectif de la saison était de contribuer au maintien de KAS Eupen dans l’élite belge.



Cet objectif atteint, tout ce qui viendra après ce sera du bonus, a laissé entendre le joueur formé à l’académie Aspire à Saly Portudal, sur la Petite-Côte sénégalaise.



Diawandou Diagne fait partie de la même promotion que le latéral sénégalais Moussa Wagué, sociétaire actuel du FC Barcelone.



"C’est une grande fierté de le voir à ce niveau’’, sans compter que ’’nous avons vécu avec beaucoup d’émotions la Coupe du monde 2018" à laquelle Wagué a participé avec le Sénégal, a-t-il témoigné au sujet de ce dernier.



