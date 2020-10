Mbour, 29 oct (APS) – Le président par intérim du Stade de Mbour (Ligue 1 sénégalaise), Abdoulaye Guèye, jusque-là candidat au poste de président du club fanion de la Petite-Côte (ouest), s’est désisté au profit d’El Hadji Amadou Wade dit Asse, qui va devoir faire face à l’autre candidat, Moussa Mbaye, actuel directeur de cabinet du ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural.

"Nous, soussignés membres du comité directeur du Stade de Mbour, déclarons sur l’honneur soutenir et voter pour la liste consensuelle dirigée par El Hadji Amadou Wade en vue des élections pour le renouvellement des instances dirigeantes du club", peut-on lire dans un document remis à des journalistes au cour d’un point de presse tenu mercredi par des dirigeants mbourois.

Dans ce document signé par 21 membres du comité directeur du Stade de Mbour, Abdoulaye Guèye et compagnie déclarent que seul le consensus peut permettre à la famille stadiste de se "retrouver autour de l’essentiel pour hisser le Stade de Mbour au plus haut niveau du sport sénégalais et africain".

L’équipe sortante du stade de Mbour qui assure l’intérim à la tête de ce club veut qu’une date soit retenue le plus rapidement possible pour la tenue de l’AG du Stade de Mbour, plusieurs fois reportée pour diverses raisons, depuis la démission de son président Saliou Samb, qui dirige le Conseil départemental de Mbour.

Selon le président par intérim Abdoulaye Guèye, qui avoue avoir pris sur lui la responsabilité de se faire confectionner 500 nouvelles cartes qui viennent s’ajouter aux 500 premières, un premier lot de 413 cartes de membres a été vendu, puis un deuxième de 432.

Il en reste 87 non encore vendues, alors que 300 demandes de carte ont été enregistrées, dit-il.

"Il n’y a aucune possibilité de fraude ou de tricherie. Celui qui était préposé à la vente de ces cartes a démissionné, mais j’ai pris sur moi la responsabilité de faire vendre les 500 dernières cartes", a-t-il déclaré.

"Nous privilégions l’intérêt du Stade de Mbour, parce que le seul intérêt qui vaille, c’est celui de notre club, le club de tout le département de Mbour. Notre liste est la seule qui a accepté les conclusions des différentes rencontres avec des médiateurs et autres facilitateurs", a fait valoir Abdoulaye Guèye.

El Hadji Amadou Wade dit Asse, disant compter sur la majorité des membres du comité directeur du Stade de Mbour, a promis de travailler dans la collégialité, s’il est élu.

Il affirme que sa seule ambition est de "remettre" le club aux Mbourois pour lui permettre de retrouver son assise populaire, mais aussi le rendre "autonome sur tous les plans", en créant autour de lui une union sacrée.

"Nous demandons au préfet de nous accompagner sur les mesures sécuritaires (nécessaires) pour aller à cette AG dans la tranquillité. Il vaut mieux prévenir que guérir !", a lancé Asse Wade, demandant "solennellement" à ses partisans d’y aller "dans le calme et la sérénité, afin de préserver le legs ancestral" de leur club.

Il demande au chef de l’exécutif départemental de retenir la date du premier novembre ou le 8 du même mois pour la tenue de l’assemblée générale.

Les partisans de l’autre candidat, Moussa Mbaye, réclame transparence et neutralité au sein du comité électoral.

"Avec les pratiques que nous constatons, nous nous sommes rendu compte qu’il n’y a aucune transparence dans le processus de vente de ces cartes", a dénoncé le président du comité des supporters du club, Alassane Ndiaye.