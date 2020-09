Dakar, 27 sept (APS) – Le transfert du gardien sénégalais, Edouard Mendy, de Rennes (France) à Chelsea (Angleterre) a apporté une véritable manne financière à ses anciens clubs, selon le site spécialisé football365.fr.



En plus de Rennes qui avait encaissé 24 millions d’euros (15 687.407.232 francs) et un éventuel bonus de 6 millions pour un footballeur transféré à 4 millions d’euros (2.614.567.872 francs) en août 2019 de Reims, ces clubs ont eu droit à un véritable jackpot selon les calculs du site spécialisé.



C’est le cas de son club formateur des Municipaux du Havre, où il a joué de 14 à 19 ans qui devrait toucher ’’une contribution solidarité’’ de plus de 500.000 euros (326.820.984 francs). ’’Environ trois fois son budget annuel’’, indique la même source.



’’C’est une aubaine aussi pour le Havre Caucriauville, équipe qui évolue en Régional 3, où Mendy a évolué de 7 à 13 ans’’, poursuit le site spécialisé ajoutant que ’’cette modeste formation devrait récupérer 120.000 euros (78.437.036,16 francs) d’indemnités, alors que son budget annuel est de 95.000 euros’’.







Et en plus de l’argent encaissé, Rennes peut se targuer du titre honorifique d’avoir transféré le gardien le plus cher en Ligue 1 française avec les 24 millions d’euros et plus 6 millions de bonus.



Agé de 28, Edouard Mendy a signé à Chelsea pour un contrat de cinq ans en milieu de semaine dernière.



SD/OID