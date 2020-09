Dakar, 24 sept (APS) – Le gardien de but sénégalais Edouard Mendy a signé un contrat de cinq ans en faveur de Chelsea (Premier League), déclare le site internet de son nouveau club.



A Chelsea, Mendy va trouver deux autres portiers, les Espagnols Kepa Arrizabalaga et Willy Caballero.



Interrogé par les médias du club anglais après la signature de son contrat, le portier sénégalais a fait part de sa joie de rejoindre les Blues.



"C’est un rêve pour moi de faire partie de cette équipe passionnante et de travailler avec Frank Lampard et tous ses entraîneurs. J’ai hâte de rencontrer mes coéquipiers et de commencer à jouer", a-t-il dit.



Mendy a été le seul joueur que le club a voulu faire venir depuis qu’il a été identifié par le staff technique comme "le gardien de but le plus approprié pour compléter" l’effectif de Chelsea, selon la directrice de l’équipe de Premier League, Marina Granovskaia.

"Edouard [Mendy] arrive après une saison de véritable succès avec Rennes, il est ambitieux (…) et nous lui souhaitons la bienvenue dans notre club", a-t-elle ajouté.

Le gardien arrive à Chelsea à un moment où le titulaire du poste, Kepa Arrizabalaga, multiplie les erreurs et manque d’être une assurance pour son club engagé dans des compétitions domestiques et en Ligue des champions.



Petr Cech, un ancien gardien de Chelsea, avait suivi la même voie en 2004, passant de Rennes à la Premier League, avant de devenir l’un des meilleurs spécialistes à son poste et de rejoindre le staff technique des Blues. Il a servi Arsenal de 2015 à 2019.



Des médias font état d’un transfert à 25 millions d’euros (16,3 milliards de francs CFA), concernant Mendy, un joueur acheté par Rennes à Reims, lors du marché estival de 2019, à quatre millions d’euros (2,6 milliards de francs CFA).



Avant le portier sénégalais âgé de 28 ans, deux gardiens africains ont joué en Angleterre. Il s’agit du Zimbabwéen Bruce Grobbelaar (Liverpool, de 1981 à 1994) et du Camerounais Charles Itandje, même si ce dernier n’a jamais été titulaire chez les Reds.