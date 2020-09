Dakar, 28 sept (APS) – Le gardien sénégalais Edouard Mendy, transféré de Rennes à Chelsea la semaine dernière, "s’est très bien installé" dans son nouveau club, a assuré l’entraîneur des Blues Franck Lampard, lundi en conférence de presse.



"Les premiers signes et interactions (avec lui) sont très positifs. De même qu’en tant que personne sur le terrain d’entraînement. Il s’est très bien installé les premiers jours et nous l’avons fait sentir comme l’un des nôtres", a dit le technicien anglais.

Il s’est empressé d’ajouter : "Pour le reste, c’est de la concurrence. C’est un bon gardien et nous en savons beaucoup sur lui. Nous verrons comment ça va évoluer".

Kepa Arrizabalaga, qui a démarré la saison, était absent samedi contre West Bromwich (3-3), après avoir multiplié les erreurs au cours des derniers matchs de Chelsea. Il ne sera pas cependant "jeté comme un malpropre", selon Frank Lampard.

Kepa, a assuré le technicien anglais, n’a pas joué avec Chelsea son dernier match contre Liverpool (0-2).

"Je pense que cela a été une période difficile pour Kepa. Je le sais et il le sait. Mais nous ne devons certainement pas faire ce genre de conclusion", a-t-il ajouté.

"De plus, la semaine dernière, je pense avoir ressenti qu’il y avait trop de projecteurs sur ce jeune homme et des critiques parfois injustes. Je dois le protéger parce que je sais que c’est un bon garçon", a-t-il ajouté au sujet de son jeune gardien de but espagnol.

Mais cela n’empêche pas le technicien anglais de dire que Kepa "doit jouer avec un professionnalisme absolu pour faire de son mieux, comme toute l’équipe doit le faire".

En plus de Mendy et Kepa, Chelsea compte dans ses rangs un autre gardien espagnol, Willy Caballero, dans les buts du club londonien samedi contre West Bromwich (3-3).