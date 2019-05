Dakar, 24 mai (APS) – Edouard Mendy, le gardien sénégalais de Reims (élite française), a annoncé qu’il discutera de son avenir avec les dirigeants son club, avant de rejoindre le stage des Lions en perspective de la CAN 2019 (21 juin au 19 juillet).



‘’On discutera pour être fixé avant le 4 juin et le regroupement du Sénégal à Dakar’’, a déclaré le portier international dans un entretien paru dans le quotidien sportif français l’Equipe de ce vendredi.



Victime d’un violent choc, le 9 mai dernier, lors d’un match de championnat contre Bordeaux, il s’est voulu rassurant sur ce heurt qui avait occasionné une perte de connaissance et une évacuation sur civière. Le gardien de 27 ans a fait savoir que refaire un an à Reims ne serait pas un problème pour lui.



‘’Mais on ne sait pas ce qui va se passer dans le foot. J’aspire à voir plus haut’’, a reconnu le gardien international sénégalais, devenu la cible de plusieurs clubs en Europe.



Invité des Maîtres du Jeu de la Télé Futurs Médias (TFM, privée), le portier sénégalais avait indiqué que ses dirigeants ne seraient pas un obstacle si un club venait frapper à leur porte.



Interrogé dans le même magazine, son président, Jean-Pierre Caillot a indiqué que plus que Marseille où son nom apparait régulièrement pour préparer la succession de Steve Mandanda, c’est plutôt la Premier league qui pourrait être sa prochaine destination.



Une information confirmée par France Football qui a annoncé que de nombreux clubs anglais de l’élite se sont informés sur le portier sénégalais.