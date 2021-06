Dakar, 17 juin (APS) - Le jeune gardien sénégalais Khadim Ndiaye, qui évolue en Italie depuis plusieurs années, a salué les performances de son compatriote Edouard Mendy avec son équipe de Chelsea (élite anglaise), vainqueur de la dernière Ligue des Champions, espérant que ce parcours amènera les clubs européens à faire davantage confiance aux portiers de race noire.

"Son exploit et ses performances avec Chelsea montrent que les gardiens de but africains et d’origine africaine ont les aptitudes techniques au même titre que leurs homologues blancs pour jouer au très haut niveau", a-t-il dit lors d’un entretien avec l’APS.

Avant le portier sénégalais qui a intégré le niveau professionnel sur le tard, le Camerounais de l’Ajax Amsterdam (élite des Pays Bas), André Onana, avait réussi à placer la barre très haut en 2019 lors du parcours de son club en Ligue des champions.

"Aujourd’hui, il n’y a plus de raison valable de faire des fixations négatives sur les portiers africains", estime le jeune portier actuellement en vacances au Sénégal.



Selon Khadim Ndiaye (21 ans), à l’image de la plupart des championnats européens, en Italie, un gardien d’origine africaine doit faire le double de ce qui est attendu des portiers blancs pour mériter respect et respectabilité.

"A compétence égale, le Blanc a souvent un avantage", a-t-il dit, insistant sur la nécessité de travailler plus pour faire pencher la balance de son côté.

Khadim Ndiaye qui a débuté sa carrière avec l’AS Santos de Sicap Mbao (un quartier de la banlieue dakaroise), est allé rejoindre son frère aîné en 2015, en Italie.



Après des tests réussis, il s’est installé à Bergame, où il a joué les premières saisons 2018-2019 et 2019-2020 dans l’équipe réserve de l’Atlanta.

"Pour gagner du temps de jeu, j’ai demandé, avec les conseils de mes agents, à être prêté à Ascoli et j’ai été obligé de descendre en janvier jusqu’en Série C (division 3) pour finalement jouer", a-t-il dit.

En pourparlers avec ses dirigeants, le jeune portier sénégalais pense à un transfert vers le Danemark ou la Belgique, estimant qu’il a besoin de jouer pour intéresser les sélections nationales.

"A l’image d’Alfred Gomis passé par l’Italie, mon rêve est de porter le maillot national et je sais que cela passe par une plus grande régularité dans les clubs", a-t-il par ailleurs ajouté.

Ce fan de l’ancien gardien de Rennes et de Chelsea, Peter Cech, devenu préparateur des gardiens de but des Blues, est "prêt à mettre tous les atouts" de son côté pour atteindre ses objectifs.

"J’ai la chance d’être en Italie, un football où la formation des gardiens de but est au top, mais je ne peux me contenter d’évoluer dans de petits clubs si je veux atteindre mes ambitions", a dit le jeune portier de 21 ans, mesurant deux mètres.