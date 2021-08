Dakar, 26 août (APS) - Le gardien international sénégalais Edouard Mendy a été élu meilleur gardien de la saison 2020-2021 en Ligue des Champions, a annoncé, jeudi, l’UEFA lors du tirage au sort des phases de poule de la Ligue des Champions 2021-2022.

Le portier sénégalais Eduard Mendy a reçu sa distinction, en marge du tirage au sort des poules de la Ligue des Champions qui s’est tenu à Nyon, en Suisse.

Mendy, vainqueur de la Ligue des Champions en mai dernier, est arrivé à Chelsea lors du mercato estival 2020, en provenance du club français du Football Club de Rennes (Ligue 1).

L’international sénégalais âgé de 29 ans a permis à son club de terminer quatrième du championnat anglais grâce à ses belles performances, en gardant sa cage inviolée à plusieurs reprises lors de la saison dernière.

En finale de la Ligue des Champions, Chelsea a battu un autre club anglais, Manchester City (1-0). Le club a également remporté la Supercoupe d’Europe face au vainqueur de l’Europa League, Villarréal.

Après deux matchs disputés en championnat cette année, Mendy n’a toujours pas encaissé de buts, aidant sa formation à empocher six points sur six possible.

Edouard Mendy (10 sélections en équipe nationale du Sénégal) obtient ainsi un nouveau trophée individuel après celui du meilleur footballeur africain de l’année lors des Ghana Football Awards.

Cette nouvelle distinction rapproche l’ancien joueur de Reims du France du Ballon d’Or africain dont il reste l’un des favoris.