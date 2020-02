Kaffrine, 16 fèv (APS) – Abdoulaye Sow, deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football a exprimé sa confiance aux capacités du sélectionneur national, Aliou Cissé, à trouver un remplaçant au gardien international Alfred Gomis, écarté des terrains à la suite d’une blessure au genou.



‘’Le Sénégal n’est pas confronté à un manque de gardiens de but. Nous souhaitons un prompt rétablissement à Alfred Gomis qui est un garçon courageux et travailleur. Son remplacement ne posera pas de problème. Ayons confiance à Aliou Cissé’’, a-t-il expliqué.



Le responsable s’exprimait à l’issue d’une réunion du conseil d’administration de la Ligue de football amateur (LFA) tenue à Kaffrine.



Le gardien international sénégalais, Alfred Gomis, victime d’une blessure ayant entrainé une rupture du ligament postérieur de son genou droit, sera forfait pour la double confrontation entre le Sénégal et la Guinée Bissau dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021 (en mars).



‘’En la matière nous avons beaucoup de possibilités. À L’entraineur national de faire son choix. Nous espérons qu’il va le faire pour l’intérêt du football sénégalais’’, a dit le deuxième vice –président de la fédération sénégalaise de football par ailleurs président de la LFA.



S’agissant de la double confrontation entre le Sénégal et la Guinée Bissau dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021, il a assuré que la préparation se déroule normalement.



‘’Au comité du district nous avons déjà tracé les grandes lignes et une mission d’anticipation sera envoyée dans les prochains jours à Bissau pour préparer le terrain’’, a fait savoir Abdoulaye Seydou Sow.



MNF/AKS