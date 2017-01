Dakar, 12 jan (APS) - Les Lions du football ont été placés dans le groupe A des éliminatoires de la CAN 2019 avec comme principaux adversaires les équipes nationales du Soudan et de la Guinée Equatoriale.

La troisième équipe du groupe A sera connue après les préliminaires qui mettront aux prises Sao Tome et Principe à Madagascar.

Le match aller du tour préliminaire est prévu le 20 mars, le retour le 28, annonce le site de la Confédération africaine de football (CAF).

Le tirage au sort, qui a eu lieu jeudi à Libreville (Gabon) a donné lieu à 12 poules de quatre équipes.

Le premier de chaque poule et les trois meilleurs deuxièmes des 12 poules prendront part à la phase finale de la CAN 2019 qui aura lieu au Cameroun.

A l’exception du Soudan, le Sénégal a joué récemment contre les équipes de la Guinée Equatoriale à la CAN 2012 et de Madagascar en novembre 2015 (2-2 et 3-0), pour le compte des préliminaires de la Coupe du monde 2018.

Le Sénégal a par ailleurs joué le Soudan en match amical international de préparation pour la CAN 2012, une rencontre remportée par les Lions d’une victoire étriquée 1-0.

