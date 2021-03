Dakar, 28 mars (APS) – La moitié des 16 sélections de la zone de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA) ont validé leur billet à une journée de la fin des éliminatoire de la CAN 2021 prévue à partir de janvier prochain au Cameroun







Sur ces huit pays, la moitié sont de la zone ouest A à savoir le Sénégal, le Mali, la Guinée, et la Gambie qui s’est qualifiée pour la première fois de son histoire en Coupe d’Afrique des seniors.



Vainqueur d’une CAN des moins de 17 ans en 2005, le football

gambien vit un véritable printemps avec une demi-finale de la CAN U20 cette année en Mauritanie avant cette qualification historique en phase finale de CAN seniors.



L’autre moitié est constituée de la zone ouest B et ce sont le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigeria.



A une journée de la fin des éliminatoires de la CAN 2021, 17 pays ont validé leur qualification à savoir le Cameroun (pays organisateur), le Sénégal, l’Algérie, le Mali, la Tunisie, la Guinée, le Burkina Faso, les Comores, l’Egypte, la Gambie, le Gabon, le Ghana, la Guinée Equatoriale, le Zimbabwe, le Maroc, la Cote d’Ivoire et le Nigeria.



Sur les 7 tickets qui restent à prendre, d’autres sélections ouest-africaines sont en course pour la qualification et le duel 100 pour cent ouest-africain entre la Sierra Leone et le Bénin (mardi), permettra à une équipe de la zone occidentale du continent d’être présente au Cameroun en janvier prochain.



Avec sept points au compteur, l’équipe béninoise qui a laissé passer sa qualification samedi après son revers (0-1) dans les derniers instants contre celle du Nigeria, doit revenir avec un nul de la Sierra Leone pour prendre son ticket.



Quart de finaliste de la dernière Coupe d’Afrique des nations, le Bénin (7 points) fera face à une équipe de la Sierra Leone (4 points -1) dont la dernière participation à une CAN remonte à 1996.



Dans la poule I du Sénégal, la Guinée Bissau (6 points -1) aura besoin d’une victoire aux dépens du Congo (8 points +3) pour valider son ticket et réussir la passe de trois après sa participation aux éditions de 2017 et 2019 de la CAN.



Le Cap Vert qui a joué deux Coupes d’Afrique des nations successives en 2013 et en 2015 avant de disparaître de la circulation, est en passe de signer son retour après sa large victoire 3-1 sur le Cameroun.



Avec sept points (+2) au compteur, les Requins Bleus ont leur destin entre leurs mains contre les Mambas Noirs du Mozambique (4 points - 4). Mardi, le Rwanda (5 points -2) qui doit aller jouer contre le Cameroun déjà qualifié en tant pays organisateur, condamné à l’exploit doit également compter sur une défaite du Cap Vert .



La Mauritanie (6 points) qui a pris part à sa première phase finale de CAN en 2019 doit batailler ferme pour valider sa place contre la

République Centrafricaine (4 points), mardi à Bangui.



Voici le programme de la 6-ème journée des éliminatoires de la CAN 2021 qui démarre ce dimanche avec les matchs : Namibie-Guinée (poule A), Tunisie-Guinée Equatoriale et Tanzanie-Libye (poule J), Soudan-Afrique du Sud et Ghana-Sao Tome (groupe C).



Lundi 29 mars, il y aura Angola-Gabon et RD Congo-Gambie (groupe D), Malawi-Ouganda et Burkina Faso-Sud Soudan (groupe B), Egypte-Comores et Togo-Kenya (groupe G), Zimbabwe-Zambie et Algérie-Botswana (groupe H).



Mardi 30 mars, on aura Sénégal-Eswatini et Guinée Bissau

(groupe I), RCA-Mauritanie et Maroc-Burundi (groupe E), Côte d’Ivoire-Ethiopie et Madagascar-Niger (groupe K), Sierre Leone-Bénin et Nigeria-Lesotho (groupe L), Mozambique-Cap Vert et Cameroun-Rwanda (groupe F).





SD/AKS