Dakar, 10 mars (APS) – Les équipes de la Gambie et du Kenya ont demandé le report de leurs prochains matchs éliminatoires de la CAN 2021 prévus en fin mars en raison de l’épidémie du coronavirus qui touche plusieurs pays dans le monde, selon des médias.



Interrogé par la BBC, le sélectionneur de la Gambie, le Belge Tom Saintfiet a appelé à reporter les rencontres devant opposer les Scorpions au Gabon.



’’Nous ne pouvons pas nous attendre à jouer des matchs de qualification lorsque certains pays ne peuvent pas utiliser bon nombre de leurs meilleurs joueurs – non pas à cause de blessures ou de raisons personnelles, mais à cause d’un problème international’’, a dit le technicien de la Gambie qui compte quatre points en deux rencontres.



Et le technicien belge d’ajouter : ’’Maintenant, nous parlons de l’Italie. Mais il y a aussi d’autres pays européens comme la France et même la Belgique, où les cas de coronavirus augmentent beaucoup’’.



’’Nous ne savons pas combien de temps cela se passera. Peut-être que dans une semaine, il y aura des parties de la France également en quarantaine et de nombreux joueurs africains qui joueront en France en subiront également des conséquences’’, a t-il poursuivi.



Au moins, sept internationaux gambiens évoluent en Italie dont quatre sont susceptibles de figurer dans l’équipe type à savoir Omar Colley (Sampdoria), Lamin Barrow (Bologne), Lamin Jallow (Salernitana) et Ebrima Colley (Atalanta).



Au Kenya, en plus du président de la Fédération de football qui a demandé un report des prochains matchs éliminatoires contre les Comores qui comptent plusieurs joueurs évoluant en France, ’’un foyer du coronavirus’’, le gouvernement a réagi en publiant un communiqué interdisant tout voyage à l’étranger.



Outre ces deux pays, le ministère égyptien des Sports ’’a suspendu mardi toutes les activités sportives à travers le pays, dans le cadre d’une série de mesures visant à atténuer la menace du nouveau coronavirus dans le pays’’.



Le Rwanda a interdit les participations à toutes compétitions internationales aussi bien pour les éliminatoires de la CAN que la phase finale du CHAN (Championnat d’Afrique des nations) qui démarre le 4 avril au Cameroun.



