Thiès, 11 nov (APS) - L’équipe nationale du Sénégal a battu (2-0) la Guinée Bissau, mercredi, au Stade Lat Dior de Thiès, enregistrant sa troisième victoire d’affilée dans le groupe I, des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Cameroun 2021.

-Fiche technique :

-Stade : Lat Dior

-Public : 300 personnes

- Arbitres : Eric Arnaud Otogo, Marlaise Boris Ditsoga, Felix Abaa Eyaga (Gabon)

-Score : 2-0 pour le Sénégal

-Buteurs : Sadio Man é(43-ème mn), Opa Nguette (73-ème mn)

-Avertissements : Kalidou Koulibaly.



-Sénégal : Edouard Mendy, Moussa Wagué, Cheikhou Kouyaté, Kalidou Kouyaté, Youssouph Sabaly , Salif Sané (Pape Cheikh Diop), Pape Alioune Ndiaye, Krépin Diatta (Moustapha Name), Ismaïla Sarr (Opa Nguette, Sadio Mané, Habibou Diallo ( Boulay Dia).



Entraîneur : Alioune Cissé.



-Guinée Bissau : Jonas Azerdo Mendes, Eulanio A.C Gomes, Ladislau Leonel Ucha, Miralo Amado D. Taritolay, Opa Sangante, Jorge B.C Nogueira, Judilson M.T Gomes (Jorge F.B Intima), Moreto M. Gassama (Alexendre Mendy), Mama Samba Baldé ( Joao Lamine Jaquite), Joao M.N Fernandes (Joseph Mendes), Piquette V.B Silva (Carlos Apna Emballo).

Entraîneur : Baciro Kande.



Les Lions devaient rassurer devant leur faible public (environ 300 personnes), après leur sortie malheureuse en octobre face aux Lions de l’Atlas du Maroc.



Pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2021, l’entraîneur Alioune Cissé a retrouvé ses cadres (Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Pape Alioune Ndiaye). Parmi eux, seul Idrissa Gana Guèye, blessé, était absent du 11 de départ.



Malgré le changement dans le dispositif au milieu de terre, avec le duo Salif Sané-Pape Alioune Ndiaye et l’attaque constituée de Sadio Mané, Krépin Diatta, Habibou Diallo et Ismaïla Sarr, les Lions ont peiné à dérouler leur jeu.



Les joueurs sénégalais ont été gênés par la double ligne défensive mise en place par l’entraîneur de la Guinée Bissau. La forte canicule n’a pas non plus aidé les protégés d’Alioune Cissé à prendre leur envol.

Aussi les Djurtus ont-ils profité à deux reprises de cette situation pour se frayer deux occasions, à travers Piquette V.B Silva ( 25-ème mn, 33-ème mn).

La belle séquence des Bissau-Guinéens finit par réveiller Sadio Mané et ses partenaires, qui deviennent plus entreprenants et trouvent la faille à la 42-ème mn.

Sur une remise de Moussa Wagué, Ismaïla Sarr est fauché par le défenseur des Djurtus, Miralo Amado D. Taritolay. Sans hésiter, l’arbitre siffle un penalty.

Sadio Mané, avec sérénité, débloque le compteur à la 43-ème mn. Les Lions vont aux vestiaires avec l’avantage au score.

Au retour, Ismaïla Sarr se signale à la 50-ème mn, mais voit son tir repoussé de justesse par le portier des Guinéens.

Contrairement à la première mi-temps, le jeu des Lions est plus visible, à l’image de leur attaquant vedette Sadio Mané.

A la 73-ème, il sert une passe décisive à Opa Nguette. Entrée deux minutes plus tôt à la place d’Ismaïla Sarr, l’attaquant de Metz ouvre le pied et double la mise.

Face à un adversaire inexistant, les Lions accentuent la domination. Sadio Mané manque de près de marquer son deuxième but à la 80-ème mn.

Il sera imité par Moussa Wagué à la 85-ème mn. Le score ne va plus évoluer jusqu’à la fin.

Avec cette troisième victoire en autant de sorties, le Sénégal prend la tête de la poule I.

Dimanche, les Lions se rendront à Bissau, pour leur quatrième sortie. En cas de victoires, ils obtiendront la qualification pour la CAN 2021.