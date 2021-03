Dakar, 15 mars (APS) – L’équipe du Sénégal qualifiée à la CAN 2022 à deux journées de la fin des éliminatoires doit être rajeunie pour les matchs contre le Congo et l’eSwatini afin de préparer la phase finale de la compétition continentale prévue en janvier au Cameroun, a plaidé l’ancien milieu international, Amdy Faye.







’’Sur ces deux matchs, je pense qu’il est temps de prendre certains jeunes parce que 2022 c’est dans moins d’un an et il faut penser à mettre du sang neuf dans cette équipe si on veut qu’elle soit compétitive au Cameroun’’, a expliqué à l’APS, Amdy Faye, finaliste à la CAN 2002 (Mali) et demi-finaliste à la CAN 2006 (Egypte).



L’équipe nationale ’’court un gros risque’’ si on la laisse avec le groupe de performance actuel, a estimé Amdy Faye.



’’On ne gagne une Coupe d’Afrique des nations en ayant sur le terrain qu’un groupe expérimenté, il faut penser à la relève, aux jeunes parce que le football est pratiqué par des jeunes’’, a dit l’ancien milieu de terrain d’AJ Auxerre (France) et de Portsmouth (Angleterre).



En plus d’insuffler du sang neuf, il faut penser au jeu de cette équipe qui joue plus sur ses talents individuels que sur un collectif bien huilé, a ajouté l’ancien milieu de terrain international.



Qualifiée après avoir gagné ses quatre premiers matchs des éliminatoires, l’équipe du Sénégal jouera ses deux prochains à la fin du mars en ayant en tête la phase finale de la CAN et avec un grand risque de ne pouvoir compter sur plusieurs joueurs du fait des mesures de restrictions liées à la pandémie de la Covid-19.



A cause de la pandémie, la Fifa a donné la possibilité aux clubs employeurs de refuser de laisser leurs joueurs à la disposition des sélections nationales.



Cela a amené la CONMEBOL (Confédération sud-américaine de football) à annuler les matchs éliminatoires de Coupe du monde 2022.



SD/OID