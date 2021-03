Dakar, 31 mars (APS) - Le comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF a décidé de reporter le match de qualification de la CAN 2021 entre la Sierra Leone et le Bénin à la prochaine fenêtre internationale de la FIFA en juin 2021.



Le match qui devait être joué mardi 30 mars 2021 à Freetown n’a finalement pas pu se tenir, en raison du refus de la partie béninoise de jouer après la notification de six cas de Covid-19 dans son effectif.



L’équipe du Bénin a informé les médias que tous ses joueurs étaient munis d’un document certifiant qu’ils étaient négatifs en foulant le sol de la capitale sierra-léonaise et les résultats de la positivité leur ont été notifiés à quelques minutes du coup d’envoi.



Quant au Comité d’organisation de la CAN, il dit avoir pris ‘’cette décision après avoir examiné les comptes rendus officiels des incidents qui ont empêché le match de se dérouler à l’heure prévue’’.



‘’La justification du Comité pour déplacer les dates était basée sur le fait que le match devait avoir lieu le dernier jour de la fenêtre internationale et que le programmer pour le jour suivant (aujourd’hui, mercredi) aurait affecté le retour prévu des joueurs à leurs clubs respectifs’’, précise le communiqué publié sur le site de la CAF.



Le comité a donc estimé que déplacer le match à la prochaine fenêtre internationale était le meilleur plan d’action, souligne la même source.



Elle ajoute que la CAF a informé les fédérations de football de Sierra Leone et du Bénin de sa décision et fournira de plus amples informations sur le calendrier réorganisé en temps voulu.



La Sierra Leone (4 points -1), dont la dernière apparition en phase finale de la CAN date de 1996, doit gagner pour se qualifier tandis que le Bénin a besoin d’un nul (7 points).