Dakar, 23 mars (APS) – Des footballeurs ayant brillé lors de la dernière CAN U20 ont été sélectionnés par l’équipe nationale A de leur pays pour les deux dernières journées éliminatoires de la CAN 2022 prévues du 24 au 31 mars.

Championne d’Afrique en titre, l’équipe U20 du Ghana a reçu cinq convocations pour les matchs des Black Stars contre l’Afrique du Sud et Sao Tomé et Principe, dans le groupe C.

Le sélectionneur du Ghana, Charles Akonnor, a fait appel à Abdul Fatawu Isshaku, le meilleur joueur du tournoi U20 qui a eu lieu récemment en Mauritanie (14 février-6 mars), au gardien de but Danlab Ibrahim, à l’attaquant Percious Boah et aux défenseurs Samuel Abbey-Ashie Quaye et Philemon Baffour.

Ces cinq joueurs ont été invités à prendre part au stage des Blacks Stars devant déboucher sur les matchs éliminatoires, selon des médias ghanéens.

Ces derniers rappellent que la sélection ghanéenne qui a joué les quarts de finale de la Coupe du monde 2010 avait fait appel aux champions du monde U20 de 2009 pour réussir la meilleure participation du Ghana à la compétition mondiale.

L’Ouganda, finaliste de la CAN U20, a appelé deux joueurs de ladite catégorie en sélection A, le capitaine Gavin Mugweri et le milieu de terrain Bobosi Byaruhanga.

La Gambie, médaillée de bronze, n’a présélectionné, chez les moins de 20 ans, que l’attaquant Momodou Bojang, pour constituer une liste de 50 joueurs.

La Tunisie, quatrième au tournoi qui s’est déroulé en Mauritanie, a fait appel à trois joueurs de la dernière CAN U20.

Chiheb Laabidi et Motaz Zaddem (milieux de terrain) et Edam Bellamine (défenseur) font partie d’une liste de 31 joueurs sélectionnés pour les deux matchs éliminatoires des Aigles de Carthage, selon la Fédération tunisienne de football.

Grande révélation de la CAN U20, la République Centrafricaine a sélectionné sept internationaux U20 évoluant dans le championnat local, a indiqué le directeur technique national du football.

Il s’agit, selon ce dernier, de Takolingba Emmanuel, Zenga Therence (gardiens de but), Yangao Michael et Yapende Marc (défenseurs), Galabazi Angelo, Ngoma Isaac (milieux) et Gambe-Feï (attaquant).

Eliminé aux quarts de finale de la CAN U20, le Cameroun, pays organisateur de la prochaine phase finale de la Coupe d’Afrique des nations, a sollicité le défenseur international Blondon Meyapya.

La Mauritanie, éliminée au premier tour après une victoire et deux défaites, a fait appel à son meneur de jeu Oumar Mbarek, de l’ASAC Concorde.

L’équipe mauritanienne, qualifiée pour la première fois de son histoire à la CAN seniors en 2019, jouera contre celles du Maroc et de la République Centrafricaine, pour les deux dernières journées des éliminatoires de la CAN 2022.