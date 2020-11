Dakar, 15 nov (APS) – Les équipes nationales d’Algérie, du Ghana, du Sénégal et de la Tunisie, victorieuses lors des trois premières journées des éliminatoires de la CAN 2022 décrocheront leur qualification en cas de victoire à la quatrième journée.



Le Sénégal qui sera opposé ce dimanche à la Guinée Bissau peut valider son ticket pour Cameroun 2022 en cas de succès à Bissau.



Les Lions ont gagné leurs trois premières rencontres respectivement contre le Congo (2-0), l’Eswatini (4-1) et mercredi dernier contre la Guinée Bissau 2-0.



L’Algérie qui fera face au Zimbabwe, a aussi réussi la passe de trois en gagnant ses trois premiers matchs contre le Botswana (1-0), la Zambie (5-0)) et le Zimbabwe (3-1), vendredi dernier.



Le Ghana a fait pareil dans le groupe C en battant respectivement l’Afrique du Sud (2-0), Sao Tomé (1-0) et 2-0 contre le Soudan.



Les Black Stars joueront contre le Soudan pour la 4-ème journée.



La Tunisie est au même rang après ses victoires contre la Libye 4-1, la Guinée Equatoriale 1-0 et la Tanzanie 1-0. Lors de la 4-ème journée, les Aigles de Carthage feront face aux Taifa Stars à Dar es Salam.





