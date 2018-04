Dakar, 30 avr (APS) - Trois joueurs dont deux évoluant à Génération Foot ont été appelés en renfort de la sélection nationale de football des moins de 20 ans (juniors), qui sera opposée à celle de l’Egypte pour le second tour des éliminatoires de la CAN de la catégorie, annonce la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Il s’agit des attaquants Cheikh Tidiane Sabaly et Amadou Dia Ndiaye de Génération Foot (champion en titre) et Martin Basse de l’US Gorée (Ligue 2), tous trois sélectionnés pour pendre au stage des moins de 20 ans du Sénégal, prévu pour débuter ce mercredi, au centre technique Jules Bocandé de Déni Birame Ndao.

Ces trois joueurs retrouveront le groupe de 20 joueurs déjà appelés et qui avaient pris part au tournoi de la zone ouest A de l’UFOA (Union des fédérations ouest-africaines de football), qui se déroule au Liberia (Monrovia).

Les juniors sénégalais ont été éliminés dès le premier tour de ce tournoi avec une défaite (1-3 contre le Mali), un nul 0-0 (contre la Gambie) et une victoire 4-2 sur la Guinée.

Le Sénégal, finaliste des CAN des moins de 20 ans en 2015 et 2017, sera opposé à l’Egypte, le 12 mai prochain, pour la manche aller des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans, le match retour étant prévu le 18 mai au Caire.

