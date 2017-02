Dakar, 4 fév (APS) – L’équipe locale de football du Sénégal sera opposée à celle de la Sierra-Leone au premier tour des éliminatoires de l’édition 2018 du Championnat d’Afrique des nations (CHAN), une compétition réservée aux joueurs évoluant dans leur pays, a appris l’APS auprès de la Confédération africaine de football (CAF).

Pour ce premier tour, le Sénégal va se déplacer chez l’adversaire, le 14 ou le 15 juillet.

Le match retour est prévu à Dakar, deux semaines plus tard.

Au second tour, le vainqueur de la double confrontation entre la Sierra-Leone et le Sénégal fera face à l’équipe qualifiée après les deux matchs opposant la Guinée-Bissau à la Guinée.

Les matchs aller du second tour sont programmés entre les 11 et 13 août, et ceux du retour deux semaines plus tard.

La zone ouest A de la CAF, dont fait partie le Sénégal, aura deux représentants au prochain CHAN.

Le premier tour des éliminatoires opposera le Liberia à la Mauritanie, et la Gambie au Mali.

Quinze pays, sur 49 en lice pour les éliminatoires, seront représentés à la phase finale du CHAN 2018 prévue au Kenya, qui est qualifié d’office.

Le Sénégal a participé aux phases finales du CHAN en 2009, 2011, 2014 et 2016.

En 2014, l’équipe locale sénégalaise a été éliminée par celle de la Mauritanie (1-0 et 0-2).

Et en 2016, elle a été dominée par la Guinée (0-2 et 3-1).