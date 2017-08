Dakar, 21 août (APS) – Le coup d’envoi de la rencontre Guinée-Sénégal comptant pour la manche retour du dernier tour qualificatif du CHAN 2018 aura lieu à 16h 30 au lieu de 17h comme annoncé précédemment.



’’Dans notre programmation, le coup d’envoi est prévu à 16h 30’’, a indiqué le sélectionneur national, Moustapha Seck dans un entretien téléphonique à l’APS.



Battue par l’équipe locale sénégalaise (1-3) au stade Alassane-Djigo de Pikine, mardi, celle de la Guinée, demi-finaliste de la dernière édition du CHAN, doit gagner avec deux buts d’écart au moins pour se qualifier à la prochaine édition.





En conférence de presse, lundi, son entraîneur, Lappé Bangoura, a réitéré sa détermination à "tout mettre en œuvre" pour assurer la qualification de l’équipe guinéenne.





"On a mis tout en œuvre pour s’imposer. Il n’est pas question d’être demi-finaliste en 2016, pour ne pas se retrouver à l’édition suivante. Je pense qu’on a des arguments nécessaires et on a notre destin en main. L’équipe est tout à fait prête. On va éviter les erreurs du match précédent. On va éviter d’être sur les nerfs", a dit le technicien guinéen.





Il a retiré de son groupe de performance le gardien de but du Horoya AC Moussa Camara, qui avait été titularisé lors de la manche aller. En attendant le match Guinée-Sénégal de ce mardi, les 15 autres pays qualifiés à la phase finale du prochain CHAN sont connus.





Cette compétition est réservée aux joueurs évoluant dans leurs championnats africains. On peut citer, parmi les absents, les finalistes de la dernière édition, la RD Congo et le Mali, qui ont été respectivement éliminés par le Congo et la Mauritanie.