Dakar, 20 août (APS) – L’équipe locale de football s’est envolée, ce dimanche vers 16h 30, pour la capitale guinéenne, Conakry où elle jouera mardi contre celle de la Guinée pour la manche retour du dernier tour des éliminatoires du CHAN 2018, a appris l’APS auprès de la Fédération sénégalaise de football (FSF).Les Lions locaux ont gagné la manche aller jouée mardi dernier au stade Alassane Djigo de Pikine sur la marque de 3-1.Absente des deux dernières éditions du CHAN (2014 et 2016), l’équipe locale fera face à une équipe guinéenne qui avait été classée 3-ème lors de la précédente édition jouée au Rwanda.Les deux finalistes de l’édition précédente à savoir la RD Congo et le Mali ont été éliminés respectivement par le Congo et la Mauritanie.Voici les équipes déjà qualifiées : le Kenya (pays organisateur), la Libye, le Maroc, le Nigeria, le Congo, le Cameroun, la Guinée-Equatoriale, l’Ouganda, le Soudan, la Zambie, l’Angola, le Congo et la Mauritanie.

Ce dimanche, le Burkina Faso et la Namibie ont rejoint les sélections qualifiées en éliminant respectivement le Ghana et les Comores.

Le Burkina Faso a battu le Ghana 2-1 après avoir match nul 2-2 à l’aller tandis que la Namibie a sorti les Comores 2-0. A l’aller, les Insulaires avaient gagné la manche par 2-1.

SD/PON