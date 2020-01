Dakar, 21 jan (APS) - Le Sénégal partage la poule H du second tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 avec le Congo, la Namibie et le Togo, selon le tirage au sort effectué mardi au Caire.

A l’exception du Togo, adversaire du Sénégal lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2006, les Lions du Sénégal ont récemment joué contre les autres membres de la poule, les Warriors de la Namibie, lors des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2017, et les Diables Rouges du Congo.



Les Congolais font partie de leurs adversaires pour les préliminaires de la CAN 2021.

Au stade Lat-Dior de Thiès, en novembre dernier, le Sénégal avait battu le Congo, 2-0.

Il avait dominé l’équipe namibienne lors des éliminatoires de la CAN 2017 (2-0, 2-0), une double confrontation qui a coïncidé avec les débuts du technicien sénégalais Aliou Cissé sur le banc des Lions.

Les poulains de Cissé avaient déjà croisé la Namibie lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2002.

Les Eperviers du Togo, adversaires des Lions du Sénégal, avaient pour leur part barré la route à l’équipe sénégalaise, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2006.

Le premier de chaque groupe de la deuxième phase des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 sera qualifié pour le dernier tour des préliminaires, dont les premiers matchs auront lieu octobre prochain.

Voici les 10 groupes de qualification :

A : Algérie, Burkina Faso, Niger et Djibouti

B : Tunisie, Zambie, Mauritanie, Guinée Equatoriale

C : Nigeria, Cap-Vert, République Centrafricaine, Liberia

D : Cameroun, Côte d’Ivoire, Mozambique, Malawi

E : Mali, Ouganda, Kenya, Rwanda

F : Egypte, Gabon, Libye, Angola

G : Ghana, Afrique du Sud, Zimbabwe, Ethiopie

H : Sénégal, Congo, Namibie, Togo

I : Maroc, Guinée, Guinée-Bissau, Soudan

J : RD Congo, Bénin, Madagascar, Tanzanie.