Dakar, 10 mai (APS) - La Liga, l’entité en charge de la gestion des 40 clubs de Ligue 1 et Ligue 2 enregistrés en Espagne, appartient désormais au top 10 des entreprises espagnoles avec un bénéfice net de 189 millions d’euros, soit environ 124 milliards de francs CFA, a annoncé Kevin Yalale-Matufueni, son représentant au Sénégal, en Mauritanie et en Côte d’Ivoire.



"Les chiffres de la saison 2017-2018 sont en constant progrès et actuellement, la Liga est une entité qui compte dans l’économie espagnole avec un chiffre d’affaires de 4479 millions d’euros annuels", a précisé son représentant.

Le Belge d’origine congolaise, chargé d’augmenter le nombre de fans et de partenaires du football espagnol dans cette partie du continent africain, vit au Sénégal depuis un an et demi.

Il dit dérouler sa mission à travers "des séries d’activités et on va continuer à travailler avec des partenaires pour aller dans le sens d’élargir l’assiette de fans".

Parlant du bénéfice net dégagé par la LIga la saison dernière, à savoir 189 millions d’euros, le jeune dirigeant a commenté : "C’est intéressant mais ça n’atteint pas les chiffres de la Premier League anglaise même la Liga a une plus grande marge de progression".

Selon lui, pour arriver à atteindre ses objectifs, la Liga a retenu d’aller à la conquête de l’Asie, continent considéré comme la mine d’or des Ligues de football.

"L’Asie est actuellement la destination la plus rentable mais l’avenir, c’est l’avenir", a indiqué Kevin Yalale-Matufueni, selon qui tout sera mis en avant en vue de conforter la position actuellement occupée par le football espagnol sur le continent africain.

A la question de savoir si la qualification de quatre équipes anglaises (Tottenham-Liverpool et Arsenal-Chelsea) pour les finales des deux compétitions européennes, La Ligue des champions et la Liga Europa, préfigure d’une mainmise anglaise, il a répondu par la négative, rappelant que les trois dernières Ligues des champions par exemple avaient été remportées par le Real Madrid.

"La finale de la LDC, cette année, ce sera à Madrid et dès la saison suivante, on aura encore des clubs espagnols au moins dans le carré d’as", a-t-il pronostiqué.

La Liga demeure "une marque reconnue dans le monde et la société espagnole mesure chaque année son impact", avec 1,37 pour cent du PIB (produit intérieur brut) espagnol, a souligné son représentant.

S’y ajoute que la Liga pèse 2 pour cent des impôts versés dans le Royaume, a-t-il précisé, ce qui correspond à 184.626 emplois, "avec des perspectives intéressantes pour le futur proche", a ajouté Kevin Yalale-Matufueni.

