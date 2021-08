Dakar, 5 août (APS) - L’équipe du Togo va démarrer le 10 août son stage de joueurs locaux dans le cadre des deux premières journées éliminatoires de la Coupe du monde, avec un premier match devant l’opposer à celle du Sénégal, annoncent des médias locaux.

"Les éperviers locaux seront en stage du 10 au 19 août sous la houlette du technicien togolais Jonas Kokou Komla’’, a annoncé ce samedi, le secrétaire général de la Fédération togolaise de football (FTF), Chris Dakey, sur les ondes de la radio Sport Fm, rapportent les mêmes sources.

Le regroupement vise à préparer la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 face au Sénégal, précisent les mêmes médias.



Ils ajoutent qu’il se fera sous la supervision du sélectionneur national, le Portugais Paulo Duarte, qui aura l’occasion de détecter quelques joueurs qui pourront rejoindre l’quipe A.

Ancien sélectionneur du Burkina Faso et du Gabon, le technicien portugais a été nommé en remplacement du Français Claude Le Roy.



Ce dernier a échoué à deux reprises à qualifier les Eperviers à la Coupe d’Afrique des nations 2019 et à celle de 2021 reportée à janvier prochain.

"Deux matches amicaux sont au programme de ce stage, un premier match, le 15 août face à une sélection des meilleurs joueurs des championnats D1 et D2, et un second match face à une équipe à déterminer", soulignent les mêmes médias.

S’ils ont échoué à se qualifier à la CAN, l’ambition de la Fédération togolaise de football (FTF) "est de jouer crânement sa chance dans ces éliminatoires avec pour ambition de se qualifier à la Coupe du monde 2022", selon son secrétaire général.

En juin, les Eperviers ont effectué un stage à Antalya (Turquie) entrecoupé de deux matchs amicaux contre la Guinée (victoire 2-0) et la Gambie (défaite 0-1).

Outre le Togo et le Sénégal, le groupe H des éliminatoires de la CAN compte en son sein le Congo et la Namibie.



L’équipe sénégalaise dirigée par Aliou Cissé a gagné ses deux matchs de préparation contre la Zambie (3-1) et le Congo (2-0), mais attend encore la décision de la Confédération africaine de football (CAF) concernant le stade Lat Dior de Thiès, déclaré inapte à abriter les matchs éliminatoires de la Coupe du monde en juin.

Les deux premières journées prévues en juin dernier, ont été reportées à septembre.