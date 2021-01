Dakar, 13 jan (APS) – L’équipe du Togo a été disqualifiée pour fraude sur l’âge aux éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021 des moins de 17 ans (U17), déclare la Confédération africaine de football (CAF).

Le Togo, pays hôte du tournoi de qualification de la zone ouest B de l’UFOA pour la CAN des U17, a fait jouer des footballeurs qui ont plus que l’âge requis pour la compétition, selon un communiqué de la CAF.



‘’La commission d’organisation des compétitions des jeunes de la CAF a décidé, lors de sa réunion du 9 janvier 2021, de disqualifier l’équipe nationale des U17 du Togo’’, indique la même source.

‘’Les Eperviers cadets ont aligné deux joueurs jugés inéligibles, d’après les résultats des tests d’IRM (imagerie par résonance magnétique)‘’, soutient la Confédération africaine de football.

Pour la zone ouest A de l’UFOA, neuf pays dont le Sénégal prendront part au tournoi de qualification à la CAN des U17. Initialement prévu en décembre dernier, en Sierra Leone, le tournoi a été reporté au mois de janvier courant.



Selon des informations recueillies par l’APS auprès d’un officiel de ladite zone de l’UFOA, ce report s’explique par la volonté des dirigeants d’anéantir toute possibilité de fraude sur l’âge des joueurs.



Pour la même raison, la compétition va se tenir dans un autre pays que la Sierra Leone, selon la même source.



‘’Il faut s’assurer que le pays hôte dispose du matériel médical adéquat pour pratiquer des tests d’imagerie par résonance magnétique’’, a-t-elle dit sous le sceau de l’anonymat.

‘’Après ce qui s’est passé en Tanzanie en 2019, nous devons lever tout doute sur ces histoires de fraude sur l’âge, dans notre zone. Tous les pays ne disposent pas d’équipements nécessaires pour faire les examens’’ nécessaires, a expliqué l’officiel de la zone ouest A de l’UFOA.

Il rappelle que les équipes qualifiées doivent être au-dessus de tout soupçon, concernant l’âge des joueurs.

Plusieurs techniciens doutaient de l’âge de certains joueurs, lors de la CAN 2019 des moins de 17 ans. Mais seule la Guinée avait été épinglée et disqualifiée pour avoir employé des joueurs qui avaient plus que l’âge requis.