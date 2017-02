Dakar, 12 fév (APS) – Les deux représentants sénégalais en compétitions africaines, l’US Gorée et Niary Tally ont connu une entrée en matière mitigée ce week-end avec respectivement un nul (0-0) et une défaite (0-1) pour les deux équipes.





Plus que le résultat qui n’est pas mauvais en soi, c’est la copie rendue par le champion en titre du Sénégal qui interpelle l’équipe du Horoya AC qui a eu plus d’occasions notamment en première mi-temps.



D’ailleurs, là où l’entraîneur de l’US Gorée, Aly Male se disait satisfait du résultat, celui du Horoya AC, Victor Zvunka regrettait les nombreuses occasions ratées par son équipe lors de l’entame du match.



Au vu du contenu du match, il espère que son équipe disposera des ressources pour gagner lors de la manche retour comme elle l’avait réussi contre le champion du Sénégal 2015, l’AS Douanes qui avait été battue 4-0 à Conakry.



Du côté de l’US Gorée, la satisfaction est venue de la deuxième mi-temps où l’équipe insulaire a joué un cran au-dessus se permettant des incursions sur les côtés avec Rémi Bocandé.



Du côté de Niary Tally qui découvrait la Coupe de la CAF, la défaite 0-1 est amère si l’on en croit des sites spécialisés camerounais.



Selon le site spécialisé ’’camfoot", les académiciens d’Apejes Mfou de Yaoundé qui ont été les "auteurs d’un jeu mal organisé et dépourvu d’occasions de buts, ont assuré l’essentiel en s’imposant devant Niary Tally de Dakar (1-0) ce dimanche à Yaoundé, à l’occasion des préliminaires de la Coupe de la CAF".





"Dans un match fade, Léonard Acha se faisait aider par un défenseur adverse, pour inscrire l’unique but de la partie", rapporte le site spécialisé, soulignant que l’équipe camerounaise est dans l’attente du championnat local.



Son adversaire sénégalais, s’il a joué 10 journées, n’a pas livré de match de championnat depuis plus d’un mois à cause de la trêve due à la CAN 2017 (14 janvier au 5 février).



L’équipe de Niary Tally recevra son adversaire du Cameroun samedi 18 février tandis que l’US Gorée jouera le dimanche 19 contre Horoya AC à Conakry.



SD/PON