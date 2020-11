Bissau, 14 nov (APS) -L’équipe nationale du Sénégal n’a enregistré aucun blessé dans ses rangs pour le match de dimanche contre la Guinée-Bissau comptant pour la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2022, a assuré Saer Seck vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) et membre de la délégation du Sénégal à Bissau.



’’Nous avions eu des inquiétudes après le match aller de mercredi avec notre joueur Cheikhou Kouyaté, mais il s’est bien rétabli. Il a pris part à tous les entrainements collectifs’’, a-t-il confié à l’envoyé spécial de l’APS peu après l’arrivée de la délégation sénégalaise à Bissau.



Les joueurs, des membres de la fédération et de l’’encadrement technique sont notamment arrivés à bord d’un vol spécial à l’aéroport international Osvaldo Viera. Ils ont été accueillis par l’ambassadeur du Sénégal en Guinée Bissau, Ngor Ndiaye et le président du Casa Sport de Ziguinchor, Seydou Sané.



Après quelques brèves formalités à l’aéroport, les Lions et les membres de l’encadrement technique ont rejoint l’hôtel Shaîba au centre-ville où ils installent leurs quartiers.



’’Tout l’effectif est disponible. Aucun blessé n’est enregistré dans la tanière’’, a insisté le responsable fédéral.



Samedi dans l’après-midi les proétégés d’Aliou Cissé vont tenir une séance d’entrainement au stade international du 24 septembre de Bissau qui abrite le match dimanche à partir de 16 heures (GMT).



Les Lions ont la possibilité de se qualifier à la CAN 2022 s’ils sortent victorieux de cette rencontre.



Mercredi, en match comptant pour la 3è journée joué à Thiès, le Sénégal avait déjà battu la Guinée Bissau (2-0).



Les Lions de la Téranga sont leaders du groupe qu’ils partagent avec Swattini, Congo Brazaville et Guinée Bissau.





MTN/AKS