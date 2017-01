Dakar, 4 jan (APS) - L’attaquant sénégalais Sadio Mané figure dans l’équipe type de la Confédération africaine de football (CAF), tandis que son coéquipier en sélection nationale, Kalidou Koulibaly, fait partie des remplaçants, a appris l’APS.

En course pour le titre de meilleur footballeur africain de l’année 2016 dans le concours Glo-Caf, Sadio Mané est positionné au côté d’Aubameyang (Gabon) et Mahrez (Algérie) sur le front de l’attaque du meilleur onze d’Afrique en compagnie d’autres joueurs.

Kalidou Koulibaly, deuxième Sénégalais à figurer sur cette liste, y est présent en qualité de remplaçant. Le défenseur de Naples a en effet été supplanté sur la liste des titulaires par Abnenadour (Tunisie) et Bailly (Côte d’Ivoire).

La CAF rendra public, ce 5 janvier, le vainqueur du vote concours du meilleur footballeur, africain ainsi que des autres catégories en lice comme celui du meilleur footballeur local du continent choisi parmi ceux qui ont disputé les compétitions de clubs de l’instance continentale.

L’équipe du Sénégal qui a terminé leader son groupe, lors de la phase qualificative de la CAN, est en lice pour être désignée meilleure équipe nationale. Elle est en course avec l’Ouganda et la République démocratique du Congo.

Equipe Type 2016

Titulaires : Denis Onyango (Uganda), Serge Aurier (Côte d’Ivoire) Aymen Abnenadour (Tunisie) Eric Bailly (Côte d’Ivoire), Joyce Lomalisa (Rdc), Khama Billiat (Zimbabwé), Rainford Kalaba (Zambie), Keegan Dolly (Af Sud), Pierre Aubameyang (Gabon), Sadio Mané (Sénégal), Riyad Mahrez (Algérie)

Remplaçants : Aymen Mathlouti (Tunisie), Kalidou Koulibaly (Sénégal), Salif Coulibaly (Mali), Islam Slimani (Algérie), Mohamed Salah (Egypte), Keleshi Ihenacho (Nigeria), Alex Iwobi (Nigeria)