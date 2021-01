Dakar, 15 jan (APS) - Le vainqueur de l’édition 2021 du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) prévu à partir de samedi au Cameroun va empocher 1.250.000 dollars US, environ 675.460.000 francs CFA, a appris l’APS auprès de la Confédération africaine de football (CAF).



Le vice-champion de cette compétition réservée aux joueurs évoluant dans leur pays va percevoir 700.000 dollars US, soit un peu plus de 378 millions de francs CFA.

Les équipes éliminées en demi-finale auront 400.000 dollars, un peu plus de 216 millions de francs CFA. Celles qui ont atteint les quarts de finale auront 300.000 dollars, un peu plus de 162 millions de francs.



Toutes les équipes qualifiées pour la phase finale du CHAN percevront une prime, celles qui terminent troisième vont empocher 200.000 dollars, plus de 108 millions de francs.

La dernière équipe de chacune des poules va se contenter de 175.000 dollars, plus de 94 millions de francs.

Ces montants ont été fixés à la suite d’une revalorisation des primes à payer aux participants des compétitions de la CAF.

Ces augmentations faites en octobre 2016 sont entrées en vigueur depuis la Coupe d’Afrique des nations 2017, au Gabon.

Le CHAN, qui se tient une fois tous les deux ans depuis 2009, a été remporté deux fois par la RD Congo, en 2009 et en 2016.

Les Léopards, l’équipe de la RD Congo, font partie des favoris parmi les 16 pays participants.



La Tunisie a remporté le CHAN, la Libye également, après que la CAF a décidé d’organiser la compétition en année paire.



Le Maroc a été couronné lors de l’édition 2018, qui s’est déroulée sur son sol.



Le match Cameroun-Zimbabwe prévu samedi à Yaoundé donnera le coup d’envoi de l’édition 2021, initialement prévue en 2020. Ces deux équipes partagent la poule A avec le Mali et le Burkina Faso.



La poule B est constituée de la Libye, de la RD Congo, du Congo et du Niger. La poule C réunit le Maroc, le Rwanda, l’Ouganda et le Togo.



La poule D est composée de la Zambie, de la Guinée, de la Namibie et de la Tanzanie.