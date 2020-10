Dakar, 8 oct (APS) – Cheikh Sidy Ba, ancien défenseur des Lions du Sénégal, souhaite que soit testée et mise à l’épreuve la paire de défenseurs centraux sénégalais Ousseynou Ba et Pape Abou Cissé, à l’occasion de l’un des deux matchs de préparation de l’équipe nationale prévus durant le mois en cours.



‘’Ce serait bien de les tester pour voir ce qu’ils peuvent faire ensemble en sélection, après qu’on les a vus jouer en club’’, a-t-il dit dans un entretien avec l’APS.



Ousseynou Ba et Pape Abou Cissé jouent pour le même club, l’Olympiakos (Grèce).

Le Sénégal, avec deux matchs amicaux à jouer pour la fenêtre internationale d’octobre, a largement le temps de faire des essais et de mettre à l’œuvre les deux défenseurs centraux, estime Cheikh Sidy Ba, qui a atteint les quarts de finale de la CAN 2000 avec les Lions du Sénégal.

Ousseynou Ba et Pape Abou Cissé ont été appelés pour la première fois ensemble en équipe nationale.

En les voyant à l’œuvre, le sélectionneur national aura une idée claire de leur complémentarité et de la possibilité de les aligner dans un match officiel, ‘’en cas de forfait ou de blessure des joueurs titulaires’’, a expliqué Cheikh Sidy Ba.



Lors de la finale de la CAN 2019, Aliou Cissé, en raison de la suspension de Kalidou Koulibaly, avait été obligé de faire jouer ensemble Cheikhou Kouyaté et Salif Sané, a rappelé l’ancien défenseur, ajoutant que Ba et Cissé doivent se préparer à pareille éventualité.

‘’Avec Ousseynou Ba et Pape Abou Cissé, nous avons deux défenseurs axiaux évoluant habituellement dans le très haut niveau’’, a-t-il souligné.

Dans un entretien à la presse, lundi, Aliou Cissé a annoncé que Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace, Angleterre), qui évolue depuis le début de la saison en défense centrale, sera reconduit à ce poste lors du stage des Lions pour le match contre le Maroc.

Le Sénégal jouera contre la sélection marocaine son premier match amical de ce mois, vendredi, à Rabat.

Il recevra la Mauritanie, le 13 octobre, au stade Lat-Dior, à Thiès, à quelque 70 km de Dakar.

Les deux rencontres permettront aux Lions de préparer la double confrontation contre la Guinée, pour la troisième et la quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2022.