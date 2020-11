Dakar, 10 nov (APS) – Le gardien sénégalais Edouard Mendy, qui a failli jouer avec l’équipe nationale de la Guinée-Bissau, promet de n’avoir aucun état d’âme envers les joueurs bissau-guinéens qu’il va affronter mercredi à Thiès (ouest).

‘’Le Sénégal est le pays que je représente, donc il n’y a aucun ressentiment à avoir’’, a dit le portier international dans une interview accordée lundi à la télévision privée TFM.

Le gardien sénégalais, de père bissau-guinéen et de mère sénégalaise, avait pris part à un stage des Djurtus pour faire plaisir à son père qui était malade, avant d’opter pour le Sénégal et son équipe, dont il est devenu le portier titulaire.

Transféré de Rennes (France) à Chelsea (Angleterre) lors du dernier marché estival des transferts, Edouard Mendy a dit, concernant la double confrontation contre la Guinée-Bissau, que ‘’le Sénégal doit mettre tous les atouts de son côté’’.

‘’Il faut répondre présent en mettant beaucoup d’intensité dans le jeu’’, a suggéré le portier international à ses coéquipiers, pour l’atteinte des six points en jeu dans les matchs à jouer entre Lions et Djurtus.

Après le match prévu mercredi à Thiès, les deux équipes se retrouveront dimanche à Bissau pour la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2022.

Mendy appelle ses coéquipiers à oublier leur défaite (1-3) du 9 octobre contre le Maroc, en match amical, d’autant plus qu’aucune équipe, dit-il, n’est imbattable.

‘’Essayons de gagner le plus de matchs avec la manière’’, a-t-il ajouté, rappelant que l’objectif des Lions du Sénégal est de se qualifier à la CAN et à la Coupe du monde 2022.