Dakar, 13 jan (APS) – Mady Touré, le président de Génération Foot, a rendu visite au Jaraaf et à Teungueth FC, les représentants du Sénégal aux compétitions africaines de football de la saison en cours, a appris l’APS de sources dignes de foi.

‘’Je n’y étais pas, mais j’ai appris qu’il est venu hier (mardi) pour féliciter les joueurs et le personnel technique et administratif’’, a dit Léonard Diagne, le secrétaire général du Jaraaf, club qualifié au tour de cadrage de la Coupe de la CAF.

L’équipe de la Médina jouera contre Platinum du Zimbabwe. S’il franchit cette étape, le Jaraaf jouera la phase de poules de la Coupe de CAF.

Il a éliminé les Kano Pillars du Nigeria (3-1 et 0-0) et le FC San Pedro de Côte d’Ivoire (0-1 et 2-1).

Le président de Génération Foot a rendu visite aux joueurs et au personnel technique et administratif de Teungueth FC, mercredi.



Pour un premier essai, l’équipe de Rufisque s’est qualifiée en phase finale de la Ligue africaine des champions (LDC).

‘’Oui, il est venu nous voir dans la matinée pour encourager les joueurs et le staff’’, a dit à l’APS un dirigeant du club.

‘’J’ai jugé utile d’aller féliciter ces deux équipes, qui ont fait le boulot pour l’ensemble de la famille du football national’’, a dit Mady Touré.

‘’Sur le plan local, nous aurons un bon derby dans le département de Rufisque, il faut rappeler que Génération Foot est basé à Déni Birame Ndaw, dans le département de Rufisque’’, a-t-il ajouté, parlant du match que jouera son club contre Teungueth FC en Ligue 1.



Ce sera une opportunité pour Génération Foot de se mesurer à une équipe africaine, selon son leader.

‘’Ce sera difficile mais pas impossible, et tout le monde va pousser Teungueth FC dans cette Ligue africaine des champions’’, a ajouté Mady Touré, concernant l’avenir du club rufisquois en LDC.

‘’Cette équipe est aussi la mienne, j’ai été mascotte de cette équipe du Jaraaf. Donc, ses joueurs ont mouillé le maillot pour moi. Il ne nous reste qu’à les aider à aller de l’avant’’, a-t-il dit, parlant du représentant du Sénégal en Coupe de la CAF.