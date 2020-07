Dakar, 16 juil (APS) – L’attaquant sénégalais Laurent Mendy, revenu à Anvers (Belgique) après un prêt d’une saison à Dudelange (Luxembourg), a fait part de sa volonté de profiter de la présence dans ce club du Congolais Dieumerci Mbokani pour se perfectionner.

‘’C’est sûr qu’avec Dieumerci Mbokani, je vais travailler avec un excellent et très expérimenté attaquant qui va m’aider à progresser’’, a dit à l’APS le joueur de 21 ans.



L’attaquant de la RD Congo, âgé de 34 ans, a terminé meilleur buteur de la Ligue belge avec 24 buts et a renouvelé son contrat avec Anvers pour une année supplémentaire.

Ancien joueur du TP Mazembe (RD Congo), l’attaquant international congolais, en plus de la Belgique (Anderlecht, Standard et Anvers), a joué en France (AS Monaco), en Ukraine (Dynamo Kiev), en Angleterre (Norwich et Hull City), en Allemagne (Wolfsburg) et d’autres pays.

Laurent Mendy assure que même s’il n’est pas le premier choix du staff qui l’a fait revenir, il va tout faire pour mériter sa confiance.

Concernant son passage à Dudelange, le natif de Grand-Yoff dit avoir ‘’acquis beaucoup d’expérience en jouant dans le championnat luxembourgeois mais surtout en prenant part aux matchs de l’Europa League contre de grandes équipes, comme le FC Séville (Espagne), Qarabag (Azerbaïdjan) et Apoel Nicosie (Chypre)’’.

En ce qui concerne le prêt dont il a été l’objet, le jeune attaquant rappelle qu’il est survenu après une saison 2018-2019 marquée par une blessure qui l’a laissé hors des terrains pendant quelque temps.

‘’L’équipe d’Anvers a préféré me prêter pour que je puisse gagner en temps de jeu et en expérience’’, a expliqué Mendy, estimant avoir atteint cet objectif.

‘’Et pour ce retour à la maison, je viens avec l’ambition de m’associer à l’objectif collectif de mon équipe et jouer ma partition, pour avoir une place dans le groupe de performance’’, a dit le joueur arrivé à Anvers en 2018.

Le jeune attaquant présélectionné pour la CAN des moins de 20 ans en 2017 dit que ses pensées vont souvent à Avenir Foot, dont il est le premier joueur à signer un contrat professionnel.

‘’J’ai l’ambition de tout donner pour ouvrir la voie aux jeunes restés dans ce club qui m’a permis de signer ce contrat professionnel’’, a-t-il affirmé.



Laurent Mendy pense aussi à son quartier de naissance. ‘’J’ai une obligation de réussite, car de nombreuses personnes comptent sur moi’’, a ajouté le jeune attaquant passé par Le Havre avant de signer avec Anvers.