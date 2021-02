Mbour, 8 fév (APS) - Des supporteurs du FC Barcelone au Sénégal comptent créer une structure formelle regroupant tous les fans sénégalais du club catalan, dans l’optique de mettre en place "des projets plus ou moins structurants" qui puissent leur être utiles et apporter de la visibilité à leurs actions. Dans cette perspective, ces inconditionnels du FC Barcelone ont organisé dimanche une "journée de retrouvailles" au quartier Téfesse de Mbour, avec l’ambition de dérouler à terme plusieurs "actions concrètes’’ qui les feraient "passer de simples supporters à de véritables membres de la famille catalane".

"C’est par la création d’un groupe WhatsApp, le 29 avril 2017, que nous avons décidé de rassembler tous les supporteurs sénégalais du FC Barcelone. Aujourd’hui, nous sommes officiellement au nombre de 239 personnes", ont confié à l’APS Abdoulaye Touré alias Laye Barça et Aly Diop, à l’origine de cette initiative.

Ils ont expliqué que cette initiative vise à rassembler tous les supporters du FC Barcelone à travers le Sénégal autour d’une structure formelle, via un groupe WhatsApp.



"Trois ans après la naissance de notre groupe de supporteurs catalans, nous avons décidé de passer à une étape supérieure qui consiste à nous formaliser et à mettre en place des projets plus ou moins structurants pour être beaucoup plus visibles, mais aussi pour faire en sorte que notre structure soit utile à tous les membres à travers des actions sociales par la solidarité", a dit Aly Diop.

"Il est bien d’ouvrir un groupe de discussion (...), pour que tous les inconditionnels de notre très cher club puissent se connaitre", mais "nous devons aussi avoir à l’idée que nous sommes dans un monde où la solidarité doit être de mise. D’où la pertinence de se mettre en association", a fait valoir Jean-François Diouf.

M. Diouf et ses camarades envisagent d’organiser dans un proche avenir une assemblée générale, en vue de mettre en place un bureau, première étape pour une reconnaissance légale de leur structure.

Ces supporteurs veulent mettre sur pied des ’’projets de développement’’ pouvant profiter au FC Barcelone, mais ils espèrent aussi pouvoir peser sur le fonctionnement de leur club de cœur, "à travers des propositions concrètes à sa direction", selon Jean-François Diouf, membre très actif du groupe des fans de l’équipe catalane au Sénégal.

