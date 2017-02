Dakar, 3 fév (APS) – L’équipe d’Egypte qui sera opposée à celle du Cameroun en finale de la CAN 2017, ce dimanche, a déjà battu à deux reprises les Lions indomptables au même stade de la compétition, en 1986 et en 2008.





En 1986 pour la finale qui a eu lieu au stade du Caire, les Pharaons ont eu besoin des tirs au but pour gagner le titre continental face aux Lions Indomptables victorieux deux ans plus tôt lors de la précédente édition.



L’équipe égyptienne avait démarré timidement cette compétition se faisant battre par celle du Sénégal 0-1 lors du match d’ouverture.



A la CAN 2008 que le Ghana avait abritée, l’Egypte était au faite de sa puissance avec une équipe composée en majorité des joueurs d’Al Ahly et du Zamalek.



Arrivée avec le titre de championne d’Afrique gagnée deux ans plus tôt à domicile, l’Egypte dirigée par Hassan Shehata a confirmé sa suprématie continentale en dominant la Côte d’Ivoire en demi-finale (4-2) avant de s’emparer à nouveau du trophée face au Cameroun battu par 1-0.



Ce sera donc la 3-ème finale entre les deux équipes qui ont respectivement éliminé le Burkina Faso aux tirs au but (4-3 et 1-1 après 120 minutes de jeu) et le Ghana (2-0).



En attendant la finale de ce dimanche pour la 31-ème édition, dans le duel entre les deux sélections, le Cameroun a souvent eu du mal et la preuve, c’est lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2006.



Alors que les Lions indomptables devaient gagner à domicile sur leur pelouse de Yaoundé pour s’assurer la place qualificative au Mondial allemand, ils ont été contraints au nul 2-2 par des Pharaons déjà éliminés de la course à la qualification.



C’est finalement les Eléphants de Côte d’Ivoire qui avaient profité du faux pas camerounais avec un penalty raté par Pierre Womé pour se qualifier à la première phase finale de leur histoire en 2006



