Dakar, 6 août (APS) - Le président de l’AS Kaffrine Abdoulaye Sow, réélu vendredi pour un troisième mandat à la tête de la Ligue de football amateur, propose pour les mois à venir, la tenue de "réflexions profondes" sur les textes et le mode de gouvernance pour revoir la place et le rôle de cette catégorie dans le football sénégalais.

​’’Notre mission avec cette nouvelle ère qui s’ouvre, sera de réclamer plus de considérations, plus de moyens et plus de places pour le football amateur ’’, a-t-il déclaré, dans un discours prononcé peu après sa réélection.

Abdoulaye Sow considère que ’’la pratique du football est désormais démocratisée dans notre pays’’. ’’Partout on joue au football (...), avec toutes les catégories et tous les autres types de football’’, a-t-il magnifié.

Ainsi, il souligne que ’’le nouvel objectif sera de renforcer cela avec l’appui et le soutien croissant de la Fédération sénégalaise de football et du gouvernement’’.



Le président de l’AS Kaffrine a été réélu vendredi pour un troisème mandat à la tête de la Ligue de football amateur, à l’issue de l’assemblée générale élective de la structure tenue au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamaniadio (CICAD).

Opposé à Ousmane Iyane Thiam, Abdoulaye Sow, par ailleurs président de la ligue de Kaffrine (centre) et ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, a obtenu 299 voix contre 83 pour son adversaire.

Mercredi, le président Djibril Wade a été porté à la présidence de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), en remplacement de Saër Seck.

L’élection à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF) va opposer samedi le président sortant, Augustin Senghor à Mady Touré.