Dakar, 3 juin (APS) - La direction technique nationale (DTN) travaille à mettre en place des compétitions de football du niveau des moins de 15 ans sur le plan sectoriel et au niveau national, a laissé entendre le technicien Salam Lam, présent au tournoi U15 organisé récemment à Bissau par la zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines (UFOA).



"La DTN est en train de prendre ses dispositions pour organiser des compétitions sectorielles avant les phases nationales", a déclaré dans un entretien avec l’APS, l’ancien entraîneur national, membre de la direction technique de Génération Foot.

"La logique voudrait qu’on élargisse la base de la pyramide avant de rétrécir le sommet", a ajouté Salam Lam, qui a dirigé plusieurs clubs sénégalais avant de s’engager dans la direction technique de l’académie basée à Déni Birame Ndaw.

De retour au Sénégal après avoir passé quelques jours à Bissau en sa qualité de "coach recruteur de Génération Foot", le technicien s’est dit fier du comportement de la sélection nationale U15, vainqueur de ce tournoi aux dépens de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert.

"Ce tournoi est bienvenu dans notre zone car pour faire des champions de demain, il faut semer la bonne graine à temps", a commenté le technicien sénégalais.

Selon lui, les compétitions du niveau des petites catégories permettent aux jeunes footballeurs de se valoriser et de partager dès le jeune âge certaines vertus du sport.

Il a cité le sentiment d’appartenance et d’identification eu égard au maillot et à l’hymne national, les expériences de découverte multiples, les vécus d’ensemble collectifs et individuels mais également la prise en compte du jeune footballeur dès le bas âge, ce qui, dit-il, contribue à diminuer la fraude en Afrique.

Au-delà du résultat certes important, il faut permettre à ces jeunes footballeurs "de multiplier les expériences", estime Salam Lam.

"Qu’ils pleurent ensemble en cas de défaite, qu’ils soient contents quand ils gagnent, qu’ils se mesurent et découvrent les autres nations de football", a ajouté le technicien, se disant fier du comportement des U15 sénégalais aussi bien sur le terrain qu’en dehors.

Le Sénégal a remporté ce tournoi en gagnant cinq de ses six matchs qu’il a joués.

La Guinée a remporté le même type de tournoi U15 à Conakry, quelques jours plus tôt, avec la participation des pays situés dans la partie sud de la zone A de l’UFOA.