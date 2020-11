Dakar, 3 nov (APS) – Le milieu de terrain Franck Kanouté, fraîchement appelé en sélection nationale par Aliou Cissé, peut, par ses aptitudes physiques et techniques, faire beaucoup de bien dans l’entrejeu sénégalais, selon certains de ses proches interrogés par l’APS.

‘’En vérité, je ne l’ai pas revu depuis son départ du Sénégal pour la Juventus, mais quand il était sous ma responsabilité à Agora, il était largement au-dessus du lot, sur le plan technique surtout’’, a assuré Badara Sarr, ancien entraîneur adjoint de l’équipe nationale locale et des U23 du Sénégal.



Sarr, actuel secrétaire général du Syndicat des entraîneurs de football du Sénégal, se souvient d’un footballeur techniquement doué.



‘’Sur le plan technique, il était de plusieurs crans au-dessus de la moyenne. Et sur le plan athlétique, c’est un gaillard bien bâti’’, a ajouté le même technicien, ancien entraîneur de l’AS Douanes, de Mbour Petite Côte et du Casa Sports.



Selon lui, le talent de Franck Kanouté se voit dans ses premières touches de balle. ‘’Un jour, à mon arrivée au terrain de Scat Urbam où les jeunes avaient débuté les entraînements par du jonglage, j’ai interpellé un de mes coachs à son sujet, tellement il m’avait subjugué après ses premiers contacts avec le ballon’’, raconte Badara Sarr, un ancien joueur de très haut niveau, malgré sa carrière dans l’administration des douanes.

Abdoulaye Bar Diouf, un agent de joueurs vivant en Italie, ne tarit pas d’éloges sur le joueur né dans le sud du Sénégal.

‘’Même s’il jouait en Série B (Pescara, Ascoli et Cosenza) avant d’être transféré au Cercle de Bruges (élite belge), tous les observateurs avertis s’attendaient à le voir dans l’élite’’, a rappelé Diouf, parlant du milieu de terrain qui a débuté sa carrière chez les U19 de la Juventus.

‘’A la fin de la saison 2019-2020, l’AS Monaco (élite française) avait jeté son dévolu sur lui, mais il a signé avec le Cercle de Bruges, une équipe satellite du club monégasque’’, a-t-il expliqué, faisant part de l’espoir qu’il a de voir Kanouté faire beaucoup de bien dans l’entrejeu du Sénégal.



‘’En plus de ses qualités, c’est un garçon mature et très posé, qui peut jouer en 6 ou en 8’’, a ajouté Abdoulaye Bar Diouf, le comparant à Amdy Faye. ‘’Sur le plan du jeu et de la personnalité, ils se ressemblent énormément.’’



‘’D’ailleurs, dans cette période d’essai, le coach a eu raison de l’appeler, d’autant plus qu’il a fait un bon début de saison en Belgique’’, a ajouté l’agent de joueurs.

Agé de 21 ans, Kanouté fait partie des trois nouveaux joueurs de la liste de 25 publiée mardi par Aliou Cissé. Aux côtés d’un ancien défenseur de Diambars, Arial Mendy (Servette, Suisse), et de Moustapha Name (Paris FC, France), un ancien joueur de l’AS Douanes.