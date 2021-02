Dakar, 11 fév (APS) - Antonio Souaré, le président de la zone ouest A de l’Union des fédérations africaines de football (UFOA), propose la mise en place d’une licence unique pour les neuf pays de ce groupe, pour mettre fin aux problèmes d’âge et d’identité souvent notés lors compétitions zonales.

"Nous avons prévu dès notre élection de faire une tournée pour réexpliquer notre vision à nos pairs présidents de fédération et parmi les propositions qu’on souhaite leur soumettre, c’est la mise en place d’une licence unique biométrique", a expliqué le président de la zone ouest A lors d’un entretien avec l’APS.

Antonio Souaré espère "voir la zone ouest A de l’UFOA devenir une zone pilote" en Afrique, insistant sur la nécessité de prendre des décisions à même de mettre fin aux problèmes liés à l’âge et aux identités des jeunes footballeurs.

En plus de la suspension de la Guinée à la CAN U17 jouée en Tanzanie en mars 2019, deux autres pays africains, la Gambie et la Sierre Leone, ont été disqualifiées au tournoi de la qualification à la CAN U17 qui se déroule actuellement à Thiès (ouest).

Après les tests IRM (imagerie à résonance magnétique), il a été découvert dans les délégations des deux pays un ou des joueurs ayant dépassé l’âge requis pour prendre part à cette compétition réservée aux moins de 17 ans.

Avec cette licence biométrique unique aux neuf fédérations membres de la zone ouest A, il y aura une banque de données où seront enregistrés tous les footballeurs de la zone depuis leur bas âge, a indiqué le président Souaré.

"Nous allons travailler avec les autres présidents à la mise en place d’une direction technique et d’une académie zonale", a-t-il dit, indiquant que tout cela doit concourir à développer le football à la base.

Les demi-finales du tournoi de qualification de la zone ouest A de l’UFOA auront lieu ce jeudi avec les matchs Mali-Mauritanie et Sénégal-Guinée Bissau.



Les deux finalistes représenteront la zone en phase finale de la CAN U17, qui aura lieu en mars, au Maroc.