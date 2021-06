Dakar, 28 juin (APS) - La commission électorale mise en place pour organiser les prochaines échéances à la Fédération sénégalaise de football (FSF) veut s’assurer au préalable de la fiabilité du fichier qui sera mise à sa disposition, a déclaré son président Seydou Diagne.



"Vous savez qu’une commission ne peut pas faire une élection transparente et démocratique sans s’assurer de la fiabilité du fichier électoral", a-t-il dit dans des propos rapportés par le quotidien sportif Stades dans son édition de ce lundi.

La commission électorale a pris les attaches du secrétaire général de la FSF, Victor Ciss, et va confronter ces données avec celles des Ligues régionales, en vue de débusquer les clubs actifs et fictifs, a ajouté Seydou Diagne.

"C’est le travail que nous sommes en train de faire", a indiqué Seydou Diagne, confirmant que la date limite du dépôt des candidatures a été fixée au 7 juillet prochain.

A ce sujet, le président sortant, Me Augustin Senghor, interrogé par le même quotidien, avance qu’il n’est pas encore tard pour déclarer sa candidature.

"Mais moi, je pense que ma candidature, mon mandat (...) a commencé depuis que j’ai été élu en 2009 et elle continue", a-t-il répondu, estimant que déposer sa candidature à ce stade, "c’est manquer de respect" à ceux travaillant pour le consensus.

Le moment venu, "s’il y a un consensus et que ce consensus porte sur une équipe, on le saura et si c’est moi qui ai la chance d’être là, ça se saura", a-t-il dit.

L’élection à la présidence de la Fédération sénégalaise de football est prévue le 7 août prochain.