Louga, 26 juil (APS) - Le président fondateur de Génération Foot Mady Touré, candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF), a réaffirmé dimanche à Louga son ambition de placer le Sénégal sur "les plus grandes marches du football mondial".



"Le défi est de mettre le Sénégal sur les plus grandes marches du football mondial. Un programme réaliste et réalisable", a-t-il dit lors d’une rencontre avec les acteurs du football de la région.

Mady Touré a redit que son ambition est de faire gagner au Sénégal "une Coupe d’Afrique, une Coupe du monde et aussi de préserver la formation de la jeunesse sénégalaise".

Il a présenté aux sportifs lougatois son programme qui s’articule autour de sept points, qui concernent notamment une nouvelle gouvernance, une nouvelle politique marketing, les infrastructures, la politique de développement.

Il y a aussi les points relatifs au football féminin, à l’accord quadripartite entre la Fédération sénégalaise de football (FSF), les collectivités locales, l’Etat et la FIFA ainsi que la politique sociale.

Mady Touré, déjà candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football en 2013, aura fort à faire face au président sortant de la FSF, Me Augustin Senghor, candidat à un nouveau mandat.

Me Senghor, élu une première fois en 2009, a été réélu en 2013 et en 2017. Il peut aspirer à un quatrième mandat, selon les textes actuellement en vigueur.

Augustin Senghor semble bien parti pour rempiler pour un 4e mandat à la faveur du consensus trouvé, jeudi, avec Mbaye Diouf Dia et Saër Seck, président de Mbour Petite-Côte et de la Ligue sénégalaise de football professionnel, initialement candidats.

Mady Touré a promis de donner sa position par rapport à ce consensus le 30 juillet au plus tard.

L’élection à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF) se tiendra le 7 août.