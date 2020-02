Dakar, 7 fév (APS) – Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor, a été nommé jeudi à la tête de la Commission marketing de l’instance dirigeante du football national, laquelle tarde encore à donner des résultats.

Sa nomination a eu lieu lors de la réunion du Comité exécutif de la FSF.

Au vu du standing de l’équipe nationale du Sénégal, première nation africaine depuis plus d’une année au classement Fifa, on s’attendait à voir les annonceurs affluer.

Entre 2018 et 2019, en plus de la place de finaliste de la CAN seniors en juillet dernier, le football sénégalais a joué quatre phases finales de Coupe du monde, avec la bande à Sadio Mané mais aussi avec les U17, les U20 et l’équipe de beach soccer.



Mais ces résultats n’ont pas eu de retombées sur le portefeuille des annonceurs. Ainsi, en se faisant porter à la tête de cette commission, le président Senghor souhaite certainement prendre le taureau par les cornes, pour booster un secteur qui n’est pas encore à la hauteur des attentes.

Pourtant, au début des années 2000, le football sénégalais, qui avait signé un contrat avec la société de marketing sportif Pamodzi de Papa Massata Diack, avait réussi à s’attirer de gros sponsors.

Mieux, elle avait réussi à attirer de grandes équipes qui payaient rubis sur l’ongle pour pouvoir jouer en amical contre les Lions.

Ainsi, c’est à partir de cette période que le Sénégal a signé pour la première fois avec l’équipementier français "Le Coq Sportif", puis avec l’allemand Puma.

Dans le nouvel organigramme mis en place à l’issue de la réunion du Comité exécutif ce jeudi, Me Augustin Senghor sera remplacé par Abdoulaye Sow à la Commission juridique.



L’ancien gardien de but international, Cheikh Seck, sera lui chargé des équipes nationales, tandis que Saer Seck va s’occuper de la Communication.

La Commission organisation reste toujours entre les mains du président de la Ligue de Dakar, Malick Thiam.



Elle aura la lourde tâche de conduire les éliminatoires de la CAN 2021 mais aussi et surtout celles de la Coupe du monde 2021.