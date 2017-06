Dakar, 16 juin (APS) – Le Cameroun, représentant de l’Afrique à la Coupe des confédérations prévue à partir de samedi en Russie, a le même problème que le Sénégal, avec la présence, parmi ses gardiens, d’un titulaire qui ne joue pas en club.

Avec une CAN 2017 maîtrisée de main de maître, on ne voit pas le sélectionneur des Lions Indomptables, le Belge Hugo Bross, remettre en question le statut de Fabrice Ondoa, même si ce dernier sort d’une saison blanche, avec la réserve du FC Séville (Espagne).

Malgré les performances de son concurrent, André Onana, titulaire dans les buts de l’Ajax d’Amsterdam, finaliste de la Ligue Europa, doit souffrir de démarrer la compétition sur le banc des remplaçants.

Le Cameroun partage cette similitude avec le Sénégal, où le staff technique dirigé par Aliou Cissé doit faire confiance à Abdoulaye Diallo, qui a rarement déçu quand il est en sélection.

Le gardien de but de Rizespor (Turquie) n’est pourtant plus titulaire en club depuis mars dernier. Diallo doit d’ailleurs retourner à Rennes (France), où il fera face à la concurrence de l’Algérien Rais Mbolhi.

Le gardien titulaire, l’international français Bruno Costil, qui faisait office de numéro 1, a été transféré à Bordeaux à la fin de la saison.

En dépit des bons états de Pape Seydou Ndiaye (Niary Tally) et de Khadim Ndiaye surtout, qui a retrouvé sa place de titulaire après une petite fâcherie avec son coach, Victor Zvunka du Horoya AC (Guinée), on ne s’interroge plus sur le bien-fondé des décisions du staff technique national.

Même avec peu de choses à faire contre la Guinée-Equatoriale, qui n’a pas eu beaucoup d’occasions, samedi, à Dakar, Diallo a été impeccable et rassurant pour sa défense.

On peut dès lors dire que la sélection nationale est dans une certaine continuité, parce que Tony Sylva, actuel préparateur des gardiens du Sénégal, a eu à bénéficier des faveurs de Bruno Metsu au moment où il ne jouait presque plus à l’AS Monaco (France).

Ce manque de temps de jeu sur le Rocher monégasque n’avait pas empêché l’ancien pensionnaire de l’académie Aldo Gentina de devenir le numéro 1 de la sélection sénégalaise, finaliste de la CAN 2002 et éliminée des quarts de finale de la Coupe du monde de la même année.

Thomas Nkono, un ancien gardien de but des Lions Indomptables du Cameroun, ne voit pas Hugo Bross changer de titulaire pour la Coupe des confédérations, que le Cameroun va entamer par un match contre le Chili, le champion d’Amérique Latine.

Dans un entretien paru sur le site de la Fifa, l’ancien portier penche pour la titularisation d’Ondoa, qui a été élu meilleur gardien de la CAN 2017.

"Sa capacité à répondre présent, malgré son manque de compétition, montre sa grande maturité et son esprit compétitif. Fabrice l’a démontré lors de la dernière CAN et il a un temps d’avance sur Onana, qui a aussi d’énormes capacités et a fait de belles choses cette saison", analyse Nkono.

L’Allemagne et l’Australie sont les autres adversaires du champion d’Afrique en titre, à la Coupe des confédérations.

