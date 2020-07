Dakar, 12 juil (APS) - La Linguère de Saint-Louis (Ligue 2 sénégalaise) juge "arbitraire" la décision de la Fédération sénégalaise de football (FSF) de décréter la fin des compétitions de la saison 2019-2020, sans décerner les titres étaient en jeu ni autoriser de montée au sein de l’élite.



Une telle décision relève de la compétence de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), affirme le club saint-louisien dans un communiqué, avant d’ajouter qu’il existe "un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, pour de multiples et diverses raisons".

La décision de la FSF "est entachée d’incompétence, seule la Ligue Sénégalaise de football professionnel était compétente pour statuer, en cours de saison, sur l’organisation des compétitions de L1 et L2, l’homologation des résultats qui en sont issus et les cas non prévus, et non le Comité Exécutif de la FSF", indique la Linguère de Saint-Louis, qui a terminé leader du championnat de Ligue 2 à la fin de la phase aller du championnat.

Aux termes d’une convention la Fédération sénégalaise de football, délégataire des pouvoirs de l’Etat dans ce domaine, la Ligue professionnelle est chargée d’organiser les compétitions du football professionnel.

Pour la Linguère de Saint-Louis, "en toute hypothèse il appartient à la LSFP, étant l’organe compétent pour ce faire, de déterminer, dans le cadre de son pouvoir réglementaire, les conséquences à tirer de la décision du Comité Exécutif consistant à mettre un terme définitif aux différentes compétitions de de la saison 2019-2020".

"Autant il lui est loisible de décider que les compétitions de Ligue 1 et de Ligue 2 ne donneraient pas lieu à un classement en 2019-2020, donc une saison blanche, autant il peut légalement faire les décisions relatives à la relégation et à l’accession étant divisibles le choix d’arrêter le principe d’une promotion à l’échelon supérieur, malgré la circonstance que les championnats n’aient pas pu aller jusqu’à leur terme, et de fixer les règles permettant d’y procéder", argumente la Linguère de Saint-Louis.

Le club saint-louisien soutient que le second choix "n’irait pas à l’encontre de l’objectif d’équité et d’intégrité des compétitions sportives, dès lors qu’il ne modifie pas les résultats des matchs déjà disputés et ne porte préjudice à aucun club".

Il estime, au total, que la décision fédérale de geler les promotions "ne satisfait pas à l’éthique sportive", évoquant par ailleurs une "erreur de droit, en désignant les équipes de L1 les mieux placées au classement de la L1 à la dernière journée de la phase aller du championnat professionnel pour représenter le Sénégal respectivement à la Ligue des Champions et à la Coupe CAF".

L’équipe de Saint-Louis estime qu’il "apparaît clairement que l’ensemble du football professionnel sénégalais a vu ses droits bafoués et sa dignité méprisée", avec ces décisions de la Fédération sénégalaise de football.

"Aussi c’est avant tout le Conseil d’Administration de la LSFP qui doit réagir pour sauvegarder et faire respecter sa gestion autonome du football professionnel", peut-on lire dans le communiqué de la Linguère de Saint-Louis.

Et le club-phare de la capitale nord du Sénégal d’ajouter que "quoique fasse le monde du football professionnel, la Linguère a pris l’engagement de faire recours à tous les moyens de droit à sa disposition pour la réformation de cette décision abusive et impropre".

La Fédération sénégalaise de football (FSF) avait annoncé dans un communiqué avoir décidé de mettre "un terme définitif" aux compétitions de la saison 2019-2020, sans toutefois décerner les titres qui étaient en jeu.

Les membres du comité exécutif de la fédération, réunis le même jour au siège de la FSF, ont décidé de "ne pas décerner [des] titres et de geler les promotions et les relégations à tous les échelons".

Selon le communiqué, cette décision se justifie par le "ratio insuffisant de matchs disputés" par les clubs.

De même ont-ils pris la décision de "désigner les équipes de Ligue 1 les mieux classées lors de la dernière journée de la phase aller du championnat pour représenter le Sénégal respectivement en Ligue des champions et en Coupe de la CAF".

Il s’agit de Teungueth FC, pour la Ligue des champions, et du Jaraaf, concernant la Coupe de la CAF, selon le communiqué.

SD/BK