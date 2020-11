Dakar, 2 nov (APS) – L’arrière gauche international sénégalais, Khadim Diaw, évoluant à Génération Foot (élite sénégalaise) a été prêté pour une saison au club guinéen du Horoya AC, a appris l’APS.



‘’Khadim (Diaw) a effectivement été prêté pour une saison à Horoya AC’’, a confirmé Talla Fall, le directeur de la communication de Génération Foot.

‘’A Horoya AC, il sera dans un grand club assuré de disputer chaque saison une compétition africaine. Cela va l’aider dans sa progression’’, a estimé le dirigeant du club de Déni Birame Ndaw (40 kms de Dakar).



L’ancien arrière gauche de l’équipe nationale locale du Sénégal est allé rejoindre le champion de Guinée grâce à Lamine Ndiaye, l’ancien sélectionneur des Lions du Sénégal.



‘’C’est très important d’aller dans un club où le coach souhaite ta venue et je suis convaincu qu’avec ce technicien chevronné, il va progresser davantage’’, a

ajouté Talla Fall.



‘’Toutefois, même s’il est dans un club très structuré, il doit percevoir Horoya AC comme une étape pour encore progresser parce qu’un footballeur doit toujours avoir à l’esprit la volonté d’aller de l’avant’’, a ajouté le responsable de la communication de Génération Foot.



Ancien attaquant excentré, Khadim Diaw a été reculé au poste d’arrière gauche et c’est en tant que latéral gauche qu’il a remporté deux titres de champion du Sénégal avec Génération Foot et une Coupe du Sénégal.



Avec les Locaux du Sénégal, Diaw a remporté a gagné la WAFU Cup of Nations en UFOA 2019 à Thiès.



Au Horoya AC, demi-finaliste de la Coupe de la CAF, il trouvera l’ancien portier des Lions, Khadim Ndiaye de retour en compétiton après un long arrêt du à une grave blessure.



SD/AKS