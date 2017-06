Dakar, 16 juin (APS) – Olivier Perrin, le manager général de Génération Foot, salue le tandem qu’il constitue avec Abdoulaye Sarr, un ancien sélectionneur national du Sénégal, dans le staff technique du club devenu champion du Sénégal depuis dimanche.

"Je veux me féliciter de cette collaboration franche et loyale, qui est très utile à toute la famille de Génération Foot", a dit le technicien français, manager général, depuis quatre ans, de l’académie basée à Déni Birame Ndao (Rufisque).

Perrin, ancien entraîneur et formateur au FC Metz (France), s’est installé au Sénégal dans le cadre du partenariat du club français avec cette académie.

Depuis septembre 2014, Abdoulaye Sarr, qui venait de quitter son poste d’entraîneur du Jaraaf de Dakar, est adjoint d’Olivier Perrin.

"En plus de ses compétences techniques avérées, Abdoulaye Sarr est d’un grand secours pour moi, dans la gestion des ressources humaines de l’académie", a souligné le technicien français.

"Puisque j’ai du mal à m’habituer à certains us et coutumes, c’est lui qui joue souvent les sapeurs-pompiers. Et parfois, il se charge de préparer le terrain pour éviter certaines incompréhensions avec nos administrés", a expliqué Perrin.

Natif de la région française des Vosges, le technicien âgé de 50 ans a fait plusieurs allers et retours entre le Sénégal et la France lorsqu’il était chargé de prendre les meilleurs pensionnaires de Génération Foot, que le FC Metz voulait insérer.

"Puisque nous sommes de cultures différentes, certains comportements peuvent parfois heurter. Et [Abdoulaye] Sarr, avec sa pédagogie d’enseignant, intervient souvent", a expliqué Olivier Perrin.

L’équipe de Génération Foot, passée en deux ans du National 1 (Division 3) à la Ligue 1, a remporté dimanche dernier, à deux journées de la fin du championnat, son premier titre de champion du Sénégal.

En 2015, alors qu’elle évoluait en National 1, cette académie avait remporté la Coupe du Sénégal, ce qui l’avait amené à jouer en 2016 la Coupe de la CAF, en évoluant en Ligue 2.