Dakar, 21 déc (APS) – L’équipe de Génération Foot (élite sénégalaise) ambitionne de jouer "comme à chaque saison" les premiers rôles en ligue 1 sénégalaise "malgré la jeunesse de son effectif", a déclaré, lundi, son président fondateur dans un entretien avec l’APS.

"Nous sommes en reconstruction avec une nouvelle génération de footballeurs dont la moyenne d’âge tourne autour de 18-19 ans", a expliqué Mady Touré, informant qu’il y a des anciens qui vont continuer d’encadrer ces jeunes.

Génération Foot avec ses installations va jouer pour remporter un trophée à la fin de la saison, a poursuivi le président des Grenats, champions du Sénégal en 2019.

"Ce ne sera pas facile mais avec la qualité de notre effectif, de notre encadrement et nos infrastructures, nous n’avons pas le droit de ne pas avoir des ambitions", a-t-il ajouté.

S’il y a beaucoup de nouveaux jeunes, les anciens comme le gardien de but, Mohamed Niaré, les défenseurs Ismaïla Simpara et Djibril Thialaw Diaw et l’attaquant Jean Louis Barthélémy Diouf vont être chargés d’encadrer les plus jeunes, a-t-il indiqué.

Après une saison 2019-2020 suspendue à la fin de la phase aller, les championnats nationaux reprennent au Sénégal, le 2 janvier, a confirmé vendredi la Fédération sénégalaise de football (FSF) après la réunion de son Comité exécutif.

