De l’envoyé spécial de l’APS : Salif Diallo



Franceville, 23 jan (APS) – Le technicien belge Georges Leekens veut continuer à diriger les Fennecs d’Algérie malgré leur élimination au premier tour de la CAN 2017 (14 janvier-5 février).



"Je ne suis pas un magicien. Pour avoir de bons résultats, il n’y a pas de secret, cela demande un travail sur le long terme", a dit Leekens, bombardé de questions par des reporters algériens lors d’une conférence de presse, lundi.



Refusant de porter seul la responsabilité de l’élimination de l’Algérie, troisième du groupe B avec deux points, il a demandé à ce que davantage de temps lui soit accordé pour obtenir de bons résultats.



L’Algérie était considérée comme l’un des favoris du groupe B. Son équipe est dirigée depuis novembre dernier par Leekens, qui a rappelé que Vahid Halilodzic, un ancien entraîneur de l’Algérie, avait été éliminé au premier tour de la CAN 2013.



"Mais il (Halilodzic) a continué et a qualifié son équipe pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2014", a insisté le technicien belge, ajoutant qu’il y a encore du travail à faire par l’équipe algérienne.



Il a succédé au Serbe Milovan Rajevac, qui a entamé les éliminatoires de la Coupe du monde en octobre dernier, avec un match nul contre le Cameroun (1-1).



Leekens veut rester sélectionneur des Fennecs, afin de les conduire au Mondial 2018.



"Malgré un mauvais départ, on ne laisse pas tomber la Coupe du monde", a-t-il dit, refusant de dévoiler le contenu de son contrat avec la Fédération algérienne de football (FAF).