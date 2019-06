Dakar, 7 juin (APS) - L’Association nationale de la presse sportive (ANPS) organise samedi à la Maison de la presse, à partir de 10 heures, la troisième session de son Grand rendez-vous, annonce un communiqué transmis à l’APS.

Le thème du panel prévu à cet effet va porter sur le thème ‘’Le Sénégal et la Coupe d’Afrique des nations (CAN) : atouts et écueils’’, précise le texte.



Les trois sous thèmes retenus seront abordés par d’anciens journalistes et d’anciens fédéraux ainsi que par des techniciens.



BHC/ASG