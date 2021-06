Dakar, 16 juin (APS) - La zone ouest A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA) présentera huit de ses neuf pays membres à la Coupe d’Afrique des nations 2021 reportée à janvier prochain pour cause de pandémie de coronavirus, après la qualification de la Sierra Leone mardi aux dépens du Bénin.



Reporté de mars à juin et finalement joué mardi au stade Lansana Conté de Nongo, dans la banlieue de Conakry (Guinée), ce match a souri à la Sierra Leone grâce à un penalty transformé par sa star Kei Kamara.

Un but qui a suffi au bonheur de l’équipe sierra-léonaise qui courait derrière une qualification en CAN depuis 1996, d’où les scènes de joie notées partout en Sierra Leone après le coup de sifflet final.

Le président sierra-léonais Julius Maada Bio avait promis en mars dernier une prime de 10.000 dollars, soit plus de cinq millions de francs et un terrain à chacun des joueurs de l’équipe nationale en cas de qualification en phase finale de la CAN 2021.

Avant la Sierra Leone, le Cap-Vert, la Gambie (première participation à une phase finale de CAN senior), la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal avaient déjà validé leur ticket.

Sur les neuf sélections nationales membres de la zone ouest A de l’UFOA, seul le Liberia est resté à quai.

La CAN se joue à 24 équipes depuis l’édition de 2019 jouée en Egypte.

Et depuis la création de la compétition, aucun pays de la zone A de l’UFOA n’a remporté le trophée continental chez les seniors.